한국여성정치네트워크 등 여성시민단체가 29일 서울 종로구 감사원 앞에서 서울시의 박원순 전 서울시장 업무용 휴대폰 불법 명의변경 및 공금유용 실태 국민감사청구서 제출 기자회견을 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.