"검찰 개혁 완수해달라"…박범계 장관 내외에 장미꽃 건넨 文

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 박범계 법무부 장관, 한정애 환경부 장관, 황기철 국가보훈처장에게 임명장을 수여했다. 문 대통령은 '검찰 개혁 완수'를 뜻하는 장미꽃을 박 장관 내외에게 선사하기도 했다.

청와대는 29일 오전 본관 충무실에서 신임 법무부·환경부·국가보훈처장에 대한 임명장 수여식을 진행했다.

이날 수여식에는 신임 장관 3명과 각 배우자, 정부와 청와대 인사들이 참여했다.

문 대통령은 박 장관에게 임명장을, 배우자에게 한 송미 장미와 초롱꽃으로 구성된 꽃다발을 전달했다. 장미와 초롱꽃은 각각 '완결'과 '정의'를 뜻하는 것으로, 검찰·법무 개혁을 완결하고 인권과 민생 중심의 정의로운 사회를 구현해 달라는 당부가 담겼다.

또 한 장관에도 임명장을 수여하고, 배우자에게 '자연을 사랑하는 마음'이라는 의미가 담긴 자목련으로 구성된 꽃다발을 전달했다. 2050 장기저탄소발전전략을 역점적으로 추진하고, 통합 물관리 체계·미세먼지 저감·폐기물 처리 등 중요 환경정책 과제에 가시적 성과를 창출해 달라는 뜻이다.

이어 황 처장에게도 임명장을 수여하고 배우자에게 물망초, 카네이션, 층꽃으로 구성된 꽃다발을 전달했다. 각각 '당신을 잊지 않겠습니다', '감사', '균형'을 뜻하는 꽃으로, 국가를 위한 희생과 헌신에 대한 책임있는 지원과 독립·호국·민주 3대 영역 간의 균형을 통한 국민 통합에 기여해달라는 당부가 담겼다.

문 대통령은 3명의 신임 장관과 마스크를 착용한 채 기념사진을 촬영했으며, 촬영을 마친 후 참석자들과 인왕실에서 비공개 환담을 가졌다.

