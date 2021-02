휴대폰해킹 대응 업체 ‘팀카시아’, ‘영상녹화사기 범죄 위험성 유념해야’

수단과 방법을 가리지 않고 피해자들을 협박하는 익질 사기범죄인 영상녹화사기는 주로 남성을 대상으로 하며 녹화영상물의 유포를 빌미로 인터넷 협박 및 동영상 유포협박을 가해 장기간에 걸쳐 돈을 요구한다.

틱톡, 틴더, 아지르, 스카이프 같은 SNS(사회관계망서비스) 혹은 스마트폰 채팅앱을 통해 성적 호기심을 자극하고 음란 행위를 유도함으로써 은밀한 개인의 사생활을 돈을 뜯어내는 수단으로 삼는다. 이때 APK파일을 통해 영상물이나 핸드폰 해킹 등을 이용해 개인정보를 탈취하는 것이다.

이러한 영상녹화사기 범죄조직의 협박범들은 주로 영상을 지워주는 대신 피해자들에게 돈을 달라며 소위 ‘합의금’를 요구하게 되는데, 이로 인한 누적피해 규모는 무려 약 19억에 이르는 것으로 알려졌다.

국내 1세대 IT보안회사 '팀카시아’에서는 동영상 유포협박 동반한 영상녹화사기(핸드폰문자사기, 영상통화만남사기, 주소록해킹협박) 범죄 위험성이 높다고 설명했다.

팀카시아는 영상녹화사기, 동영상 유포협박 범죄조직의 패턴을 정확히 파악하여 그에 맞는 차단솔루션을 제공한다. 또한 영상이 외부로 유포가 진행되지 않도록 막고 24시간 모니터링 서비스를 통해 자칫 2차, 3차 피해로 번질 수 있는 경우를 차단한다.

업체 관계자는 “영상녹화사기는 불특정 다수를 대상으로 조직적ㆍ계획적으로 이뤄지는 범죄”라면서 “전문적인 기술력과 노하우를 보유한 보안업체를 통해 영상물 삭제 및 유포 루트 차단 등의 솔루션을 진행해 피해를 최소화해야 한다”고 조언했다.

한편 영상녹화사기 대응센터 팀카시아는 영상녹화사기 외에도 휴대폰 해킹, 카톡전화 유출협박 등의 여러 사이버 범죄에 대한 맞춤형 대응 서비스를 제공하고 있다.

