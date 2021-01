광주 지하철 2호선 수혜 단지 ‘봉선·백운광장역 천년가 헤리시티’

광주 지하철 2호선 사업이 순조롭게 진행되고 있다. 지난 2019년 9월 1단계 착공 후 3년 차를 맞은 도시철도 2호선 1단계 사업은 사업비 1조2천813억 원 가운데 2천107억 원을 투입해 계획공정률 16%를 넘어섰다, 1단계 17km구간 주요 공사 구간은 유덕 교차로, 시청 앞 광주천, 운천저수지, 풍금사거리, 월드컵경기장, 백운광장, 남광주역, 산수오거리, 서방사거리 등 으로 진행 중에 있다. 올해는 상반기 1단계 공사 작업구간 확대, 전기ㆍ신호ㆍ통신 등 기전분야 공사를 착공할 계획이며 올해 초 정부와 총사업비 협의가 마무리되면 하반기에 2단계 20km 구간에 대한 공사에 들어갈 계획이다.

이같이 지하철 2호선 공사가 눈에 띄게 진행되며 광주 아파트 시장 또한 들썩이고 있다. 특히 2호선 주변 아파트를 필두로 가격대 상승폭이 예사롭지 않다. 기존 1호선만 있을 때와 달리 2호선 개통 후에는 진정한 역세권 시대가 펼쳐질 것으로 예상되어 신축아파트 단지를 중심으로 역세권 프리미엄이 더해지고 있는 것이다.

이처럼 광주지하철 2호선 조성사업 가시화로 높은 수혜가 예상되는 2호선 역세권 입지에 주상복합 단지인 ‘봉선ㆍ백운광장역 천년가 헤리시티’가 오는 2월 공급될 예정으로 큰 관심을 받고 있다.

특히 해당현장이 위치한 남구 백운동은 뛰어난 학군과 탄탄한 사교육 밀집지역으로 주거 선호도가 높고 백운광장 철거이후 개발 호재 또한 풍부해 새로운 주거타운으로 떠오르고 있는 곳이다.

봉선?백운광장역 천년가 헤리시티의 사업지는 광주광역시 남구 백운동에 위치하며 단지는 27층 주상복합 184세대로 구성되어 있으며, 세대 구성은 전용면적 84㎡ 단일면적으로만 구성되어 있다.

또한 도시철도망 외에도 다양한 교통인프라를 갖췄다. 단지 앞에 위치한 서문대로와 대남대로를 통해 광주 시내 이동이 편리하며 제2순환도로가 인접해 이용하기 편리하다. 차후 지하차도와 육교신설이 예정 되어있어 더욱 안전한 교통 환경이 조성될 예정이다.

단지 주변의 생활 인프라도 매우 뛰어나다. 단지 인근에 위치한 하나로마트와 봉선시장, 무등시장 및 이마트, 롯데마트 등의 이용이 편리하며 각종 병ㆍ의원 시설 또한 풍부하다.

한편 오는 2월 오픈예정인 봉선ㆍ백운광장역 천년가 헤리시티 모델하우스는 코로나 19 확산 예방을 위한 사전예약 방문제를 진행할 예정이다. 모델하우스는 광주광역시 서구 마륵동에 위치하고 있으며 자세한 내용은 대표전화를 통해 확인 가능하다.

