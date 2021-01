㈜비앤비코리아-㈜컬쳐히어로, ‘라이클린(LICLEAN) 크림한통 버블 폼’, ‘모이스처 핸드크림’ 출시

미디어 커머스 기업 ㈜컬쳐히어로에서 깨끗한 성분을 지향하는 PB스킨케어 브랜드 '라이클린(LICLEAN)'을 런칭하고 신제품을 선보였다고 전했다.

㈜컬쳐히어로는 프리미엄 레시피 플랫폼 '아내의 식탁'을 운영하는 곳으로, 금번 런칭한 '라이클린(LICLEAN)'은 '피부클린+성분클린+환경클린'을 슬로건으로 하여 각종 유해성분 및 환경 파괴 요인은 배제하고 피부가 좋아하는 성분만 담아 피부 본연의 아름다움을 찾는다는 점을 목표로 하고 있다.

브랜드 런칭과 동시에 선보인 제품은 '라이클린 크림 한 통 버블폼' 및 '라이클린 모이스처 핸드크림'으로, '라이클린 크림 한 통 버블폼'은 영양과 효능을 담은 고농축 보습 클렌저로 세안 후에도 건조함 없이 피부를 가꾸는데 도움이 된다. 세라마이드, 판테놀, 우유 단백질 등의 보습 성분과 함께 코코넛 유래 계면활성제를 사용하여 마일드하게 데일리 클렌징 해 주도록 개발됐다.

'라이클린 모이스처 핸드크림'은 겨울철 건조한 손 관리를 도와주는 보습 핸드크림으로 '그린포레', '멜리데이' 두 가지 향으로 출시되었다. '그린포레' 향은 그리너리한 향으로 편안한 숲 길을 걷는 듯한 정취를 선사하며, '멜리데이' 향은 달콤한 베리 향이 포근함을 선사한다. 두 가지 모두 시어버터, 세라마이드엔피 등 보습 성분을 함유하여 끈적임 없이 오랜 시간 보습효과를 볼 수 있다.

업체 측에 따르면 두 제품 모두 리사이클 친환경 지류를 사용하여 브랜드의 환경보호 가치도 담아냈다고 전한다. 특히 '라이클린(LICLEAN)' 브랜드는 화장품 ODM & OEM 전문기업 ㈜비앤비코리아의 적극적인 지원으로 런칭됐다는 점도 눈에 띈다. ㈜비앤비코리아는 개발, 생산만 하는 기존 ODM 방식에서 탈피하고 컨셉, 마케팅 포인트를 제안하는 등 브랜드 사에서 도움이 필요한 부분을 적극 협업하는 것으로 알려졌다.

㈜비앤비코리아 관계자는 "양사의 협업으로 제품을 출시하게 됐다”며 “향후에도 '라이클린(LICLEAN)' 브랜드가 더욱 성장할 수 있도록 적극 지원해 나갈 예정이다”고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr