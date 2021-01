[오늘의 이슈 및 관련주] 인테크, ISC, 미코, 지엠비코리아, 후성..

라씨 매매비서가 오늘 분석한 오늘의 핫이슈는 2차전지, 반도체장비, 우주항공, 수소차, 탄소중립으로 이슈 관련주로 ▲인테크(+5.54%), ▲ISC(+3.52%), ▲미코(+3.79%), ▲지엠비코리아(+4.59%), ▲후성(+2.06%)이 상승세를 보이고 있다.

아무리 주목 받는 종목을 알고 있다고 하더라도 적절한 매도 타이밍을 놓친다면 수익을 실현하기 어렵다. 라씨 매매비서는 전 종목에 대한 AI매매신호를 제공할 뿐 아니라 관심 종목을 등록하면 최적의 타이밍에 맞춰 AI매매신호를 실시간으로 전송 받을 수 있다. 현재 라씨 매매비서는 로그인 없이 무료로 종목에 대한 AI매매신호와 정보를 조회할 수 있는 서비스를 제공 중이다.

녹십자랩셀 녹십자랩셀 144510 | 코스닥 증권정보 현재가 128,200 전일대비 8,200 등락률 +6.83% 거래량 5,819,697 전일가 120,000 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 美 FDA 임상승인! 뛰어난 예방효과! 지금 잡아야 오릅니다.오늘 보셨나요? 국내치료제 대규모 기술수출 소식! 셀트리온 제친다!2월 백신 나온다! 정부가 지원하는 ‘핵심기술’!! 435조 시장 잡는다 close , 보령제약 보령제약 003850 | 코스피 증권정보 현재가 21,400 전일대비 1,250 등락률 +6.20% 거래량 19,251,583 전일가 20,150 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 오늘 보셨나요? 국내치료제 대규모 기술수출 소식! 셀트리온 제친다!2월 백신 나온다! 정부가 지원하는 ‘핵심기술’!! 435조 시장 잡는다[특징주]보령제약, 코로나효과 '용각산' 매출↑ 기대 close , 시스웍 시스웍 269620 | 코스닥 증권정보 현재가 2,355 전일대비 65 등락률 +2.84% 거래량 173,232,728 전일가 2,290 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 내일 상한가 기대되는 시간외급등종목 총정리 시스웍, 외국인 5000주 순매수… 주가 -1.25%시스웍, 커뮤니티 활발... 주가 -3.0%. close , 피씨엘 피씨엘 241820 | 코스닥 증권정보 현재가 35,400 전일대비 4,500 등락률 +14.56% 거래량 2,536,949 전일가 30,900 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 [특징주]피씨엘, 코로나19 '개인 검사 시대'…유럽서 먼저 알아본 기술력피씨엘, 의료기기 공급계약 체결[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일 close , 신라섬유 신라섬유 001000 | 코스닥 증권정보 현재가 3,150 전일대비 95 등락률 +3.11% 거래량 67,631,531 전일가 3,055 2021.01.29 15:30 장마감 관련기사 신라섬유, 주가 3720원 (21.77%)… 게시판 '북적'[특징주]전날 상한가 신라섬유, 이틀연속 급등세【전문가추천】 내일 (30일) '급상승' 시작할 테마 'TOP3' close

