전북 콘텐츠산업 발전 포럼’ 2월 4일 개최 “지역 콘텐츠산업의 방향성 제시”

급변하는 디지털콘텐츠 시대를 맞이해 전북 지역 콘텐츠산업 발전을 위해 전문가와 기업인들이 참여하는 토론회가 열린다.

‘전북콘텐츠기업지원센터’가 주관하며, NICE 창공 네트워킹 활성화를 위한 ‘2021 전북 콘텐츠 산업 발전 포럼’이 오는 2월 4일(목) 오후 1시부터 실시간 온라인 스트리밍 방식으로 개최한다고 밝혔다.

전북권 내 콘텐츠 기업 종사자 및 유관자를 대상으로 디지털 전환의 방향을 제시할 이번 포럼은 (재)전라북도콘텐츠융합진흥원의 사업홍보 및 전문가와 기업의 의견 수렴을 통해 진흥원의 역할에 대한 논의 및 방향성 확립과 함께 전문가들의 발제 및 토론으로 진행이 된다.

이번 포럼은 2021년 (재)전라북도콘텐츠융합진흥원의 사업설명회를 시작으로 전북 콘텐츠산업 발전을 위한 전략 방안 발제, 전북 콘텐츠산업 발전과 진흥원의 역할에 대한 전문가 토론 순으로 진행된다.

전북 콘텐츠산업 발전을 위한 전략 방안 발제에서는 한국콘텐츠진흥원 김일 본부장이 ‘지역 콘텐츠산업진흥 어떻게 하나?’란 발제를 시작으로 정보통신기획평가원 이준우 방송콘텐츠 PM의 ‘디지털콘텐츠 R&D 현황 및 추진 방향’, 원광대학교 디지털콘텐츠학과 조동식 교수가 ‘포스트 코로나시대의 전라북도 특화 콘텐츠 육성 기술 및 서비스’ 발표 순으로 진행이 된다.

전북 콘텐츠산업 발전 포럼 토론회에서는 위드(With) 코로나시대 전북 콘텐츠산업의 발전 방향과 진흥원의 역할에 대해서 (재)전라북도콘텐츠융합진흥원장과 문화콘텐츠사업 관련 전문가(포럼 발제자 3인)들이 패널로 참석해 토론이 진행된다.

(재)전라북도콘텐츠진흥원 최용석 원장은 “이번 콘텐츠산업 발전 포럼을 통해 전북 콘텐츠산업 발전 방향과 전략을 모색하는 자리가 되길 바란다”면서 “올해 사업설명회를 통해 진흥원에서 추진하는 사업에 많은 도민들의 이해와 참여로 전북 콘텐츠 산업이 더욱 더 성장하고 발전하길 기대하고 있다”고 말했다.

행사 이후 영상은 전북콘텐츠기업지원센터의 유튜브 페이지에 업로드 될 예정이며, 행사 사전 신청은 전북콘텐츠기업지원센터 홈페이지와 페이스북 등을 통해 신청이 가능하다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr