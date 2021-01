건설한류 꿈꾼 권홍사 회장의 도전정신, 세계에 通하다!

- 사업 다각화 일환 해외 시장 진출 노력…두바이서 ‘사막의 기적’ 만들어

- 반도건설 기술력 결집한 브랜드 ‘유보라’ 로 美 LA 시장 진입



반도건설 창립자 권홍사 회장은 다른 사람보다 멀리 내다보고, 한발 먼저 행동하기 위해 노력하는 리더였다. 특히, 세계를 향한 도전에 힘쓴 업계 선구자이기도 하다. 권홍사 회장은 반도건설과 함께 중동 및 미국시장에서 상징적인 성과를 만들어 냈으며, 대한건설협회의 얼굴로서 국내 기업들의 해외 진출 지원에 앞장섰다.

- ‘사막의 기적’ 두바이 시장 정착 성공…건축 韓流 발판 마련

‘두바이 유보라 타워’는 권홍사 회장의 도전정신이 해외 시장에도 통한다는 것을 증명한 대표적인 성과다. 이 타워는 지상 60층(266m)ㆍ총 연면적 22만8,519㎡의 복합건물로, 토지매입ㆍ시행ㆍ시공 등 모든 과정을 국내자본과 기술력으로 이뤄낸 작품이다. 한국 건설사가 중동에 직접 땅을 사고, 대부분의 개발 과정을 모두 진행한 것은 반도건설이 최초다.

이 타워는 독창적인 건물 외관을 기반으로 초고속엘리베이터와 공간감지형 냉난방시설 등을 설치했고, A급 사무공간이 만족하는 세계 4대 기준을 인증했다. 두바이 내 단일 오피스 건물로는 최대 규모이며, 여의도 63빌딩(249m)보다 높고 삼성동 코엑스몰(연면적 11만9,000㎡)의 약 2배 크기다. 완공 이후에는 美 CNBC사가 주관하는 IPA(International Property Awards)에서 주거, 상업 등 총 4개 부문에서 수상하는 진기록을 세웠다. 국내기업의 IPA 수상은 반도건설이 처음이다.

‘두바이 유보라 타워’는 단순 크기뿐만 아니라, 중동국가에서 다양한 사업을 펼치고 있는 한국 기업들의 위상을 끌어올렸다는 점에서 큰 의의가 있다는 평가다. 또, 국내 건설사들의 해외 진출에 앞서 본받을 만한 모범사례로도 꼽힌다.

- ‘실패는 없다’ 미국 시장 진출…성공 준비 마쳐

2020년, 권홍사 회장은 제2의 해외개발 지역으로 미국 LA를 선택했다. 2028년 올림픽개최 등 대형 호재를 기반으로, 일대에 건설 붐이 조성되고 있다는 점에 주목했다. 전문 TF팀을 구성하는 등 준비 작업에만 2년이라는 시간을 과감히 투자했다.

주상복합 아파트 ‘더 보라(The BORA) 3170’는 LA 한인타운 중심지에 조성되며(2022년 완공 예정) 지상 8층, 총 252가구의 아파트와 상가로 이뤄졌다. LA다운타운, 비벌리, 할리우드 등 유명 지역으로 약 10분이면 이동할 수 있는 위치다. 단지 내에는 다양한 상업시설과 야외수영장, 바비큐장, 휘트니스센터, 층별 라운지 등 여러 휴식공간과 편의시설이 더해질 계획이다.

이 사업은 한인 기업을 포함해 국내 건설사가 LA에 직접 건축물을 시공하는 대규모 아파트로는 10여년 만의 처음이다. 또 그간 진입장벽이 높았던 미국시장에 성공적으로 진입했음은 물론, 반도건설이 개발 및 설계ㆍ시공까지 수행한 프로젝트로서 우리나라 기업의 주택기술력 및 브랜드를 알렸다는 데 큰 의의가 있다.

- 대한건설협회장 재임 중 韓 건설업계 해외진출 앞장

권홍사 회장의 해외 진출 의지는 반도건설에만 국한되지 않았다. 과거 대한건설협회 23~24대 회장직을 수행했던 약 6년 여간 역시, 국내 건설업계가 해외 시장으로 나아가 성장하고 발전할 수 있는 길을 적극적으로 찾으며 지원했다.

재임 중 베트남과 이집트, 아랍에미리트 등 정부 당국을 직접 방문해 국내 건설업계를 향한 지원을 요청했던 것이 대표적이다. 2007년 11월에는 호주에서 열린 제36회 이포카(IFAWPCA, 아시아ㆍ서태평양 건설협회 국제연합회) 대회에 한국 대표단 단장으로 참석, 국내 건설업계의 위상을 알렸다. 이외에도 쿠르드 자치구, 에티오피아, 아르헨티나, 알제리, 브라질 등 다양한 국가의 건설업계 고위관계자를 직접 만나며 국내 건설사들과의 협력 증진 방안을 고심했다.

한편, 권홍사 회장은 우리나라 건설업계 발전과 국가사회에 공헌한 공로로 1989년 대통령표창, 1990년 국민훈장 석류장, 1997년 주택건설의 날 동탄산업훈장, 2001년 납세자의 날 대통령표창 등을 수상했다.

