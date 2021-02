30년 된 '편백경로당' 에너지 효율 '1+++' 재탄생

'그린뉴딜' 시대 이끄는 제로에너지건축물(ZEB) <下>

서울시 'ZEB 리모델링 시범사업' 첫 인증 건축물

사용량 연간 84% 감축…태양광·폐열회수 등 자립률 98.9%로 끌어올려

[아시아경제 임철영 기자] 전 세계가 기후변화에 대응하고자 '제로에너지건축물(ZEBㆍZero Energy Building)'에 주목하고 공격적인 투자에 나서고 가운데 한국의 정부와 지자체도 기존의 공공시설을 제로에너지건축물로 개조하는 사업을 시작으로 관련 사업을 점차 확대하고 있다. 정부는 제로에너지건축물 의무화 로드맵에 따라 2020년 1000㎡ 이상 공공건축물을 시작으로, 2023년 500㎡ 공공건축물, 2025년 1000㎡ 이상 민간 건축물과 30세대 이상 공동주택을 제로에너지건축물로 짓도록 의무화할 계획이다.

제로에너지건축물은 '녹색건축물 조성 지원법'에 따라 건축물에 필요한 에너지 부하를 최소화하고 신에너지 및 재생에너지를 활용해 에너지 소요량을 최소화하는 녹색건축물을 의미한다. 높은 성능의 단열재를 사용해 냉난방 에너지 요구량을 최소화하고 에너지 고효율 설비를 적용하되 태양광, 지열, 연료전지 등 신재생에너지를 이용하는 건축물을 의미한다.

추세를 선도하고 있는 서울시는 지난해 6월 '제로에너지건축물 전환 시범사업 확대 추진계획' 수립 이후 첫 성과를 거뒀다. 서울시 기후환경본부가 계획을 수립하고 리모델링 사업을 추진해 1월 14일 준공한 노원구 중계동 '편백 경로당(108.74㎡, 지하 1층~지상 1층)'은 약 30년만에 건축물 에너지 효율등급 '1+++' 인증을 받은 건축물로 변신했다. 1981년에 준공된 기존 일반단독주택을 구매해 리모델링 하는데 서울시가 전체 예산 2억7100만원 중 2억2800만원을 투입하고, 노원구가 4300만원을 부담해 이룬 성과다.

서울시와 협력한 노원구는 지난해 9월 편백경로당 제로에너지건축물 설계를 완료하고 약 3개월 동안 공사를 거쳐 제로에너지건축물 인증을 받았다. 이 경로당의 에너지 사용량은 공사 이전 연간 1만6995kWh(3등급)였으나 공사 이후 2703kWh로 줄었다. 감축률만 84%에 달한다. 태양광 설비 등을 적용해 자립률을 '0%'에서 '98.9%'로 끌어 올렸다.

고단열·고기밀 창호를 사용한 편백경로당은 태양광과 폐온수에서 열을 흡수해 새로운 온수를 생산하는 폐열회수 장치를 설치해 에너지효율도 극대화했다. 특히 배기가스 배출 때 방출되는 높은 온도의 열을 흡수한 후 재활용할 수 있도록 설계하고 질소산화물 저감효과를 높인 저녹스 친환경 보일러를 설치했다. 서울시 기후환경본부 관계자는 "편백경로당은 서울시의 첫 제로에너지건축물 사업 성과"라면서 "첫 사례인 만큼 서울시는 노원구에 리모델링 예산을 지원하는 한편 설계 과정에서 적극적인 자문 역할을 수행했다"고 설명했다.

서울시는 각 구청과 협력해 제로에너지건축물 사업을 적극적으로 확대할 계획이다. 편백경로당에 이어 19곳의 경로당과 어린이집이 지난해 리모델링 계획을 수립하고 변신을 기다리고 있다. 서울시는 올해도 9곳의 공공시설을 추가로 선정할 방침이다. 서울시 기후환경본부 관계자는 "기존 공공시설을 제로에너지건축물로 바꾸는 리모델링 사업을 하고 있는 지자체는 서울시가 유일하다"면서 "기후변화에 대응해 의무화 대상이 점차 확대되는 만큼 각 구청과 협력해 리모델링 사례를 늘려갈 계획"이라고 말했다.

