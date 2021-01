‘한라식품’ 참치액, 쯔유 2021년 설맞이 ‘설날 감사 선물 이벤트’ 진행

‘한라식품’에서 2021년 설을 맞아 VIP 고객들을 대상으로 한 ‘설날 감사 선물 이벤트’를 진행한다.

매년 설과 추석에 진행되는 명절 이벤트지만, 이번 설날에는 더 풍성해진 구성으로 선택의 폭이 넓어졌다. 특히 이번 이벤트에는 ‘한라식품’에서 코로나19로 수요가 많아진 HMR 시장을 겨냥해 출시한 ‘주부천하 쯔유 어묵전골’도 추가했다.

그 외에도 가장 큰 사랑을 받고 있는 ‘한라참치액’, ‘주부천하 쯔유’, ‘요리요정볶음조림소스’는 물론 가성비 좋은 ‘제로모링가티, 누구나 좋아하는 ‘맥맥 건망고’까지 알차게 준비했다.

이벤트 기간에 구입할 경우 9%~33%까지 할인된 가격으로 구입할 수 있어 설날 감사 선물로 좋다. 모든 세트 구성은 더 고급스럽고 세련되게 업그레이드 된 패키지 선물 상자에 담겨 보내진다. 1월 18일부터 2월 5일까지 전화나 ‘한라식품’ 쇼핑몰을 통해 주문 가능하다.

한라식품은 ‘한라참치액’으로 국내 액상조미료 시장을 최초로 만든 기업이다. 오랫동안 많은 사랑을 받고 있는 ‘한라참치액’을 기반으로 ‘요리요정볶음조림소스’, ‘주부천하쯔유’, ‘제로모링가티’를 생산 판매하고 있으며, 무역업을 통해 태국의 ‘맥맥 건망고’ 등을 수입 판매하고 있다. 최근에는 HMR 제품으로 ‘주부천하 쯔유 어묵전골’도 출시해 큰 인기를 얻고 있다.

