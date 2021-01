내일 상한가 기대되는 시간외급등종목 총정리

빅데이터를 기반으로 투자 정보를 분석하는 라씨로는 시간외거래가 끝나자마자 매일 급등한 상위 종목들을 한눈에 볼 수 있게 정리해 제공한다.

당일 장마감 후, 호재성 기사나 공시가 발표된 기업은 종종 시간외 단일가 거래에서 강세를 보인다. 그리고 그런 흐름이 익일까지 이어지는 경우가 많아 ‘시간외급등주’에 대한 개인 투자자들의 관심이 높다.

◈시간외상승종목으로 내일 뜰 종목 예측 (바로가기▶)

◈시간외상승종목 (1/28 오늘정보 확인하기▶)

AI라씨로가 분석한 시간외급등주는 오후 5시, 6시 10분에 AI라씨로 웹페이지 에서 확인이 가능하다. 또한 구글 플레이스토어에서 뉴스핌라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수도 있다.

◈시간외상승종목 (실시간 알림받기▶)

[오늘 투자자 관심 종목]

셀리버리 셀리버리 268600 | 코스닥 증권정보 현재가 383,900 전일대비 40,400 등락률 +11.76% 거래량 1,402,104 전일가 343,500 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 美 FDA 임상승인! 바이오 황제株 탄생! 급등랠리 시작합니다!셀리버리, 외국인 1만 886주 순매도… 주가 3.93%셀리버리, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.44% close , 금호석유 금호석유 011780 | 코스피 증권정보 현재가 277,000 전일대비 52,000 등락률 +23.11% 거래량 3,611,897 전일가 225,000 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 금호석화 "박철완 상무 주주제안 법령 따라 조치""금호석유, 3월 첫 표대결 예상…사상 최대이익 구간서 경영권 분쟁" 금호석유, 커뮤니티 활발... 주가 15.11%. close , 빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 220,000 전일대비 12,500 등락률 +6.02% 거래량 1,653,828 전일가 207,500 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 빅히트, 최근 5일 개인 26만 3714주 순매도... 주가 21만 8500원(+5.3%)[특징주] 빅히트, '위버스' 플랫폼 확장 기대감에 오름세[특징주]YG플러스, BTS 소속사 빅히트 투자받고 강세 close , 아이에이 아이에이 038880 | 코스닥 증권정보 현재가 1,770 전일대비 70 등락률 +4.12% 거래량 164,222,638 전일가 1,700 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 반도체 품귀현상! 삼성전자, SK하이닉스 유력 공급사! 또 드립니다.현대차에 삼성제품이 들어간다? 드디어 결실을 맺다! 단숨에 올라갑니다아이에이, 검색 상위 랭킹... 주가 7.06% close , 시스웍 시스웍 269620 | 코스닥 증권정보 현재가 2,290 전일대비 440 등락률 +23.78% 거래량 110,023,955 전일가 1,850 2021.01.28 15:30 장마감 관련기사 시스웍, 외국인 5000주 순매수… 주가 -1.25%시스웍, 커뮤니티 활발... 주가 -3.0%.시스웍, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.72% close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.