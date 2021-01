주식회사 더스킨팩토리 쿤달, 3년 연속 천연샴푸 부문 대상 수상

프리미엄 퍼스널 케어 쿤달이 지난 21일 2021년 소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상 천연샴푸 부문에서 3연속 1위 브랜드로 선정됐다.

소비자가 뽑은 가장 신뢰하는 브랜드 대상은 소비자 중심 경영 전략을 바탕으로 소비자로부터 꾸준한 사랑과 신뢰를 받고 있는 최고의 브랜드를 선정하는 시상식이다.

주식회사 더스킨팩토리 쿤달은 한 가지 집중된 케어를 넘어 삶의 전체를 윤택하게 하는 라이프 케어를 지향하는 프리미엄 네이처 브랜드로 EWG 그린 등급의 좋은 원료만을 담아 누구나 믿고 쓸 수 있는 제품을 선보이고 있다.

식물이 가진 영양으로 모발을 건강하게 케어해주는 쿤달의 네이처 샴푸는 메인 성분인 꿀, 마카다미아씨추출물 등 총 44가지의 식물유래 추출물이 함유되어 모발의 영양을 돕고 부드럽게 케어해주며, 식물에서 유래한 계면활성제 5종을 배합하여 저자극을 기반으로 한 딥클렌징이 가능하다.

특히 쿤달은 소비자의 기본적인 니즈에 맞춘 제품 개발과 제품 출시 후에도 소비자의 목소리에 귀 기울이며 끊임없이 연구하고 발전시킨 우수한 제품력으로 꾸준히 성장하고 있는 브랜드다.

더스킨팩토리 쿤달 김민웅 대표와 윤영민 대표는 “3년 연속 수상하게 된 배경은 쿤달의 제품력을 알아주시고 꾸준히 응원해 주시는 고객분들 덕분이라 생각한다.”라며, “앞으로도 고객분들의 신뢰에 보답하기 위해 꾸준히 노력하겠다”라고 수상소감을 전했다.

