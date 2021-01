도미노피자, 모바일 상품권 리뉴얼·할인 이벤트 실시

[아시아경제 임혜선 기자] 도미노피자가 설 명절을 맞아 모바일 상품권인 ‘도미노콘’을 새롭게 리뉴얼하고, 할인 이벤트도 함께 진행한다고 29일 밝혔다.

도미노피자는 설 명절을 맞아 모바일 상품권 ‘도미노콘’을 새롭게 리뉴얼한다. 축하, 감사 등 다양한 테마카드를 도미노콘 상단에 추가해 상황에 맞는 메시지와 고객 편의성을 개선했다. 기존 피자 제품만으로 운영 중인 모바일 상품권 ‘도미노콘’을 세트 메뉴로 확대 운영한다. 새롭게 출시된 세트는 블랙타이거 슈림프 피자(L), New 치즈 볼로네즈 스파게티, 코카-콜라 1.25L로 구성 된 ‘가족과 함께 푸짐하게’ 세트, 글로벌 레전드4 피자(L), 핫순살치킨으로 구성 된 ‘함께라서 감사해’ 세트, 포테이토 피자(L), 코카-콜라 1.25L로 구성 된 ‘랜선 홈파티’ 세트 3종이다. 도미노피자는 다음달 14일까지 모바일 상품권 ‘도미노콘’ 단품, 세트 메뉴를 20% 할인 판매한다.

