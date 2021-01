김인호 서울시의회 의장 ‘2020년 의원 역량강화교육이수 우수의원상’ 시상

2020년 전국 최초로 체계적으로 준비된 '의원 역량강화 교육프로그램' 운영 활성화 기여한 10대 의원 양민규(더불어민주당, 영등포4), 김정태(더불어민주당, 영등포2), 임종국(더불어민주당, 종로2), 김 경(더불어민주당, 비례) 의원 등 4명 선정 시상

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회 김인호 의장은 ‘2020년 의원 역량강화교육이수 우수의원’으로 10대 의원 양민규(더불어민주당, 영등포4), 김정태(더불어민주당, 영등포2), 임종국(더불어민주당, 종로2), 김 경(더불어민주당, 비례) 의원 등 4명을 선정, 시상했다.

시상식은 코로나19 대응 수칙에 따라 행사 참석 인원을 최소화, 사회적 거리두기 방역지침을 준수한 가운데 진행됐다.

서울시의회는 2018~2019년 실시한 두 번의 의원교육관련 연구용역을 통해 다양한 의원교육수요를 파악, 체계적이고 지속적인 직무연관 교육프로그램 과정을 개발했다.

이를 바탕으로 2020년 전국 최초로 의원대상 역량강화교육 자체 프로그램을 운영해 의정활동의 전문성을 뒷받침하려고 했다.

의원 역량강화교육프로그램은 매년 실시되는 청렴교육, 폭력예방교육 등 기본교육과 달리 지역맞춤형 정책을 입안, 발굴하기 위해 시의원들 실무역량과 전문성을 강화하기 위해 만든 서울시의회 자체 교육프로그램으로 국·내외 정책방향 및 의정실무분야 사례탐구 등 분야별 전문가 특강과 심층질의응답으로 구성된 강좌를 지난해 10월 한 달간 집중적으로 총 8회, 16시간 진행했다.

교육프로그램은 코로나19로 인해 수강인원을 30명 이하로 제한하는 대신 ‘서울시의회 유튜브’로 생중계, 강의장에 참석하지 못하는 의원도 동시에 볼 수 있도록 진행, 참석의원들로부터 시간이 짧다고 느껴질 만큼 유익한 강의였다는 호평을 받았다.

김인호 의장은 “지난해 10월 행정사무감사, 예산안 심의 준비 등으로 무척 바쁜 시기였음에도 시민 일상에 꼭 필요한 정책을 만들기 위해 적극적으로 참여해주신 의원님들이 정말 자랑스럽다”며 “서울시의원 한 명 한 명의 역량 강화는 곧 서울시의회 전체의 역량을 제고하는 길이고, 지방자치 발전의 밑거름이 될 것이다. 앞으로 더 다양하고 심도 있는 교육과정으로 의원 교육연수활동을 적극 지원하겠다"고 약속했다.

김정태 운영위원장은 서울시와 지방의회 발전을 위해 쉼 없이 노력하는 서울시의원들이 한 달간 진행됐던 역량강화 프로그램에 자발적으로 참여, 의정활동에 애써 주신 것에 감사와 존경의 뜻을 전했다.

