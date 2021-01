檢, '김학의 출금' 인천공항 출입국청장 소환조사

[아시아경제 배경환 기자] 검찰이 김학의 전 법무부 차관 출국금지 사건과 관련해 인천공항 출입국·외국인청 청장을 소환 조사했다.

27일 수원지검은 전날 인천공항 출입국청장 A씨를 참고인 신분으로 소환해 조사했다고 밝혔다.

검찰은 A씨를 상대로 김 전 차관에 대한 출입국 정보 수집·보고 및 긴급 출금 조처가 이뤄진 2019년 3월 19일부터 같은 달 23일까지의 상황 전반과 관련해 사실관계를 확인한 것으로 알려졌다. 또한 A씨가 김 전 차관에 대해 취해진 긴급 출금 조처의 위법성을 인지, 정보수집 및 보고 과정에 개입했는지 여부를 조사한 것으로 전해졌다.

법조계에서는 A씨에 대한 소환 조사까지 이뤄진 만큼 이규원 당시 대검 과거사진상조사단 검사와 차규근 출입국·외국인정책본부장 등에 대한 직접 조사도 임박한 것으로 보고 있다.

한편 검찰은 지난 21일부터 이틀간은 법무부 등에 대해, 지난 26일에는 대검 반부패강력부에 대해 각각 압수수색을 단행했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr