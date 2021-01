김천상무프로축구단, 대학생 마케터 '인사이더' 1기 모집

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 김천상무프로축구단(대표이사 배낙호)은 대학생마케터 '인사이더' 1기를 모집한다고 27일 밝혔다.

인사이더(Insider)는 스포츠 마케팅을 현장 가까이서 경험하고자 하는 대학생 마케터 프로그램이다.

모집 기간은 27일부터 2월4일 오후 6시까지다. 스포츠를 좋아하고 열의가 있는 고등학교 졸업예정자, 대학생(휴학생 포함), 졸업예정자 등은 모두 가능하다.

구단 홈페이지 공지사항 내 지원서(구단 양식)와 자기소개서(자유 양식)를 구단 공식 이메일로 제출하면 된다. 콘텐츠 팀 지원자의 경우 지원 분야에 맞게 각 기사 1편, 사진 3장, 영상 1편을 추가 제출해야한다.

모집 분야는 경기운영팀 6명, 콘텐츠 팀 각 취재 2명, 사진 2명, 영상 2명이다. 콘텐츠팀 사진 및 영상 분야는 장비 보유 시 우대한다.

인사이더 1기에게는 2021시즌 AD카드, 소정의 활동비(원정 경기 콘텐츠 팀 포함), 활동복이 지급되며 스포츠 산업 현장 특강, 최우수 수료자 베스트 인사이더 선정 및 기념품 등 혜택이 제공된다.

홈경기 80% 이상 참석자에게는 수료증이 발급되며 추후 직원 채용 시 가산점을 부여한다. 자세한 사항은 김천상무프로축구단 공식 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

한편, 인사이더 1기는 문화체육관광부와 국민체육진흥공단의 재정 후원으로 진행된다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr