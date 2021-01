몽골 17세기 불교 경전, 우리 기술로 복원됐다

숨 톨고이 건축 유적지서 출토한 21점

문화재보존과학센터가 원형에 가깝게 복원

몽골의 불교 경전이 우리 기술로 원형에 가깝게 복원됐다.

국립문화재연구소 문화재보존과학센터는 몽골과학아카데미 역사·고고학연구소가 의뢰한 17세기 불교 경전에 대한 보존처리를 마쳤다고 27일 전했다. 촐론 삼필돈도브 현 몽골 문화부 장관의 주도로 2018~2019년 수도 울란바토르 서쪽 자브항주(州) 테스의 숨 톨고이(Sum tolgoi) 건축 유적지에서 출토한 스물한 점이다. 나무껍질과 종이 바탕에 불교의 법식과 도리가 고대 몽골어와 티베트어로 쓰여 있다.

문화재보존과학센터는 2019년 양 기관이 맺은 '한국·몽골 문화유산 연구와 보존을 위한 공동연구 실행 약정'에 따라 보존처리 실무를 맡았다. 넘겨받은 경전은 글자를 확인하기 어려울 만큼 훼손돼 있었다. 건조한 토양에 방치돼 여러 조각으로 찢어지거나 구겨졌고, 오염물질도 많이 붙어있었다.

문화재보존과학센터는 오염물을 제거한 뒤 펼치는 작업을 진행했다. 종이 경전의 찢어진 부분은 닥나무 종이를 사용해 보강했다. 나무껍질 경전은 셀룰로스계 수지를 이용해 단면을 접합하거나 강화 처리했다. 그 덕에 글자들은 선명하게 드러났고, 구김이나 찢김 등의 손상이 생긴 부분은 원형에 가깝게 복원됐다.

문화재보존과학센터는 적외선 촬영으로 글씨를 확인해 경전 연구의 기초자료도 확보했다. 아울러 성분 분석으로 글씨를 쓴 재료가 먹, 은, 철을 포함한 안료라는 사실을 파악했다. 센터 관계자는 "종이 경전은 방사성탄소연대 측정에서 15~17세기에 제작된 것으로 확인됐다. 바탕 종이에 쪽과 먹으로 색을 입히고, 그 위에 글씨를 써서 만들었다"고 설명했다.

몽골과학아카데미 역사·고고학연구소는 이번 결과를 토대로 경전 내용 해석 등의 연구를 진행하고 있다. 유물을 전달받으면 보고서를 발간하고, 전시 등에 활용할 예정이다. 문화재청 관계자는 "몽골에 유기물 보존처리 교육을 지원해 문화적 우호 관계를 공고히 하겠다"고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr