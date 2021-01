네이버파이낸셜, '스마트스토어 배송완료 다음날 정산' 서비스 도입

[아시아경제 성기호 기자] 네이버파이낸셜은 스마트스토어에서 상품을 판매하는 판매자들에게 정산해주는 데 걸리는 시간을 하루 더 단축했다고 27일 밝혔다. 이에 따라 앞으로 판매자들은 요건을 충족하면 배송 완료 바로 다음 날에 정산을 받을 수 있다.

네이버파이낸셜은 지난해 11월 '빠른 정산' 서비스를 도입해 3개월 연속 100만원 이상 월 매출 등 요건에 해당하는 판매자에게 판매 대금의 90%를 배송 완료 이틀 후에 정산해왔다. 빠른 정산 서비스를 쓰지 않고 일반 정산을 이용해도 구매자 결제 후 평균 9.4일 만에 정산받을 수 있다.

네이버파이낸셜은 일반 정산도 업계에서 가장 빠른 수준이라면서, 다른 오픈마켓은 정산에 10∼11일이 걸린다고 전했다.

스마트스토어에서 빠른 정산으로 지급되는 거래액은 전체의 약 26% 수준이다. 무료 정산 시스템으로는 가장 큰 규모 금액을 최단기간에 지급하고 있다고 네이버파이낸셜은 강조했다.

최진우 네이버파이낸셜 총괄은 "앞으로도 시스템을 지속해서 고도화해 서비스 편의성을 개선할 예정"이라며 "더 많은 스마트스토어 사업자들이 자금 회전 걱정 없이 사업에만 집중할 수 있도록 빠른 정산 이용자를 확대할 것"이라고 말했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr