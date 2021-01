[특징주] 현대비앤지스틸, LG하우시스 車소재 사업부 인수 소식에 ‘강세’

[아시아경제 장효원 기자] 현대비앤지스틸 현대비앤지스틸 004560 | 코스피 증권정보 현재가 19,000 전일대비 2,500 등락률 +15.15% 거래량 5,318,629 전일가 16,500 2021.01.27 10:14 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-25일 LG하우시스, 자동차 소재 및 산업용 필름 매각LG하우시스, 현대비앤지스틸에 자동차소재·필름사업 매각 close 이 LG하우시스의 자동차 소재 사업부 인수를 검토하고 있다는 소식에 강세다.

27일 오전 9시58분 기준 현대비앤지스틸은 전일 대비 14.24% 상승한 1만8850원에 거래되고 있다.

지난 25일 업계에 따르면 LG하우시스는 뱅크오브아메리카(BOA)를 주관사로 정하고 자사 자동차소재·산업용필름 사업부의 매각과 관련해 현대비앤지스틸과 논의해온 것으로 알려졌다.

