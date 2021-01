경남도 비영리민간단체 공익활동 지원 사업 신청 접수

단체당 300만원 ~1000만원 지원

27일부터 다음달 26일까지 신청

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도가 27일부터 ‘비영리 민간단체 공익활동 지원사업’ 접수를 시작한다.

현재 도에 등록된 비영리 민간단체면 신청 가능하며 27일부터 2월 26일까지 도청 행정과를 직접 방문하거나 우편으로 신청할 수 있다.

올해 사업은 사회통합, 사회복지, 시민사회, 생태·환경, 사회 안전 등 5개 유형이며, 단체당 1개의 사업만 신청할 수 있다.

지원 대상으로 결정되면 심사 결과에 따라 단체당 최소 300만원에서 최대 1000만원의 보조금이 지원된다.

올해는 70~80개 단체에 총 3억5000만원이 지원될 예정이다.

지원 대상은 공익사업선정위원회가 사업의 독창성, 경제성, 파급효과, 사회 문제해결 및 주민 욕구 충족도, 신청예산내역의 타당성 및 자체부담비율, 전년도 사업평가 결과, 단체의 전문성·책임성 및 최근의 공익활동실적 등을 심사해 결정한다.

지원사업 신청에 대한 자세한 안내 및 구비서류는 도 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있으며, 관련 문의는 도 행정과 민간단체 담당에서 가능하다.

