TS트릴리온 ‘TS토파헤어리턴’ 렌탈 진행…합리적 가격에 프리미엄 LED 두피관리기 이용

국내 탈모샴푸 시장 부동의 1위 브랜드 ‘TS샴푸’를 제조 판매하는 TS트릴리온(대표 장기영)이 렌탈 대행업계 1위인 BS렌탈과 신제품 ‘TS토파헤어리턴’의 렌탈 서비스를 시작, 공유경제 시장 공략에 본격적으로 나선다.

KT경제경영연구소에 따르면, 국내 렌탈 시장 규모는 지난해 기준 약 40조원 규모로 추정된다. 개인 및 가정용품 렌탈 시장도 2018년 7조 6,000억 원대였지만, 지난해 기준 약 10조 7,000억 원의 규모를 형성한 것으로 보고 있다. 특히, 렌탈 시장은 1인 가구의 증가, 공유경제 트렌드 확산과 함께 코로나19 확산에 따라 집에 머무는 시간이 길어지면서 미래 성장 가능성이 큰 시장으로 주목을 받고 있다.

프리미엄 LED 두피관리기인 ‘TS토파헤어리턴’은 TS트릴리온의 본격적인 가정용 두피관리 기기 시장으로의 진출을 알린 제품이다. 착용이 편리한 헬멧 형태로 커버(외피)와 3분할 셀(내피)로 구성되었다. ▲KC 전자파 안전 인증, 전기용품 안전 인증 ▲광생물학적 안전성 인증을 완료하여 안전성을 입증하였고 한국어, 영어, 일본어, 중국어의 4개 국어를 지원한다. 또한, 타이머 설정이 가능하여 두피 상태에 따른 맞춤 관리가 가능하다.

BS렌탈을 통하여 만나볼 수 있는 렌탈 서비스는 ‘TS 두피케어 토탈 솔루션’이다. ‘TS 두피케어 토탈 솔루션’은 TS트릴리온이 ‘TS토파헤어리턴’의 출시와 함께 제안한 3단계 탈모케어 프로그램이다. 브랜드 기술력과 노하우를 집약한 ‘TS 두피케어 토탈 솔루션’은 두피 관리의 시너지 효과 극대화를 위하여 ▲TS토파헤어리턴샴푸 500g 4개 ▲TS토파헤어리턴두피앰플 20ml 4개 ▲TS토파헤어리턴으로 구성되었다.

TS트릴리온 장기영 대표는 “공유경제 트렌드가 확산됨에 따라 ‘소유’에 대한 인식 변화가 일어나고 있다. 이러한 변화에 최근 홈 뷰티 기기의 렌탈 시장 규모도 확장세를 기록 중이다. ’TS토파헤어리턴’은 TS트릴리온의 미래 신성장 동력 확보와 실적 향상의 견인차 역할을 할 것으로 기대하는 제품”이라고 설명하며 “BS렌탈과의 이번 협업으로 월 1~3만 원대의 렌탈 비용을 지불하면 집에서 직접 ‘TS토파헤어리턴’으로 두피를 관리할 수 있다. 많은 관심 부탁드린다”라고 말하였다.

‘TS토파헤어리턴’의 렌탈 기간 및 비용 등에 관한 더욱 자세한 내용은 BS렌탈 홈페이지 또는 고객센터에서 확인할 수 있다.

한편, 지난해 코스닥 시장에 성공적으로 입성한 TS트릴리온은 ‘TS토파헤어리턴’ 외에도 1,000만 탈모인들이 더 이상 탈모 때문에 고민하지 않길 바라는 숭고한 마음과 염원을 담은 ‘TS샴푸’, 국민 건강을 최우선 목표로 최대한 낮은 가격에 선보이는 ‘TS마스크’, 국내 온오프라인과 홈쇼핑뿐만 아니라 홍콩 헤어케어 시장에서 인기를 끌고 있는 프리미엄 셀프 염색약 ‘TS착한염색’을 비롯하여 기능성 화장품, 헬스&리빙 및 건강기능식품 시장에 제품을 출시하며 바이오헬스케어 전문 기업으로 굳건히 자리매김하고 있다.

