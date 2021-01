에이닷, 부산 지역에 영남권 총괄 ‘남부 지부’ 설립

에듀테크 기업 디쉐어(D.SHARE, 대표 정재민)의 스마트 1:1 교육 브랜드 에이닷은 부산광역시에 ‘남부 지부’를 설립했다고. 26일 밝혔다.

에이닷 측에 따르면 지난 12월 부산광역시에 ‘남부 지부’를 설립하고 부산을 비롯한 대구, 경남 지역에 7개 지점을 추가 오픈했다. 이로써 에이닷 영어학원의 영남지역 내 지점은 총 17개에 이르며, 이를 통해 영남권 공략에 가속도를 낼 예정이다.

초대 지부장으로는 국내 대형 보험사와 에이닷 서울 지부에서 지점 운영 및 정책 수립, 인재관리 등의 다양한 경험을 쌓아온 이수옥 부장이 선임됐다. 남부사업팀 이수옥 지부장은 그간의 경험을 기반으로 영남권 지역 특성 분석을 통해 이에 맞는 성장전략을 수립, 지역 내 경쟁력 제고 통한 마켓쉐어 확대에 나선다는 계획이다.

또, 실제 지점 경험으로 우수한 관리ㆍ소통 능력을 갖춘 팀원들도 새로이 합류해 남부 지부 성장 및 활성화에 힘을 쏟을 계획이다.

에이닷 남부사업팀 이수옥 지부장은 “남부 지부는 에이닷 전국 네트워크 활성화를 위한 주요 거점으로, 영남권의 더 많은 학생들이 에이닷의 체계적인 교육 시스템을 경험할 수 있도록 최선을 다할 것.”이라며, “10여 년간에 교육 노하우가 응축된 압도적인 경쟁력을 바탕으로 에이닷이 차세대 교육 시장을 이끄는 영향력 있는 리딩 브랜드로 성장해 나가는데 중추적인 역할을 하겠다.”라고 덧붙였다.

한편, 에이닷은 지난 12월 영남지역을 포함한 서울, 경기, 인천, 대전, 광주에 총 13개 지점을 추가 확대해, 현재 14개 시도에서 총 96개의 지점을 운영하고 있다.

