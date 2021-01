장마감 후 52주신고가 종목 및 등락률 총정리

인공지능 투자비서 ‘AI라씨로’는 실시간으로 52주 신고가가 발생한 종목에 대한 정보를 제공한다. 해당 정보 제공 시에는 시세 특이사항 및 차트 흐름 분석과 수급 정보도 알려주고 있다. 52주 신고가를 경신한 종목은 최근 호재가 발생해 상승세를 이어나가는 경우가 많아 투자자들이 관심을 가지고 보는 정보이기 때문이다.

AI라씨로는 장중에는 52주 신고가가 발생한 각 종목에 대한 상세 정보를 제공한다면, 장마감 후에는 오늘 52주 신고가 난 종목들의 등락률을 일목요연하게 정리하여 보여준다. 투자자들은 이를 통해 한 눈에 관련 정보를 파악하기가 용이하다.

현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 52주신고가 종목 관련 다양한 정보를 확인할 수 있다.

[투자자 관심 종목]

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 251,500 전일대비 8,500 등락률 -3.27% 거래량 1,824,715 전일가 260,000 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 개인 국내 증시서 4.6조 순매수…코스피·코스닥 하락 마감[컨콜]현대차 "아이오닉5, 오는 3월 말 유럽시장 첫 출시"현대차 작년 영업익 2.78조원, 코로나 뚫고 선방했다(종합) close , 박셀바이오 박셀바이오 323990 | 코스닥 증권정보 현재가 150,200 전일대비 800 등락률 +0.54% 거래량 2,617,375 전일가 149,400 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 박셀바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 -4.36%美 FDA 긴급사용 임박! 2월 백신 접종에 필수! 단숨에 급등합니다.박셀바이오, 검색 상위 랭킹... 주가 -8.89% close , 현대로템 현대로템 064350 | 코스피 증권정보 현재가 21,400 전일대비 250 등락률 +1.18% 거래량 3,014,523 전일가 21,150 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 현대로템, 차륜형 지휘소 차량 개발 완료현대로템, '차륜형 지휘소 차량' 개발현대로템, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.59% close , 세운메디칼 세운메디칼 100700 | 코스닥 증권정보 현재가 7,100 전일대비 380 등락률 +5.65% 거래량 41,686,806 전일가 6,720 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 정부 발표했다! 강하게 급등할 바이오 대장 株! 찾았습니다!!‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제세운메디칼, 주가 6410원 (-2.29%)… 게시판 '북적' close , 고바이오랩 고바이오랩 348150 | 코스닥 증권정보 현재가 50,600 전일대비 4,950 등락률 +10.84% 거래량 4,441,386 전일가 45,650 2021.01.26 15:30 장마감 관련기사 美 FDA가 인정했다! 세계1위 ‘이 기업’ 200조 시장 잡는다국내 임상3상 승인으로 ‘주가급등’! 후속 株 시원하게 드립니다!!고바이오랩, 주가 5만 4700원.. 전일대비 -4.87% close

