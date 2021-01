홍남기 페이스북 공유한 文대통령…"GDP 최상위권 성장실적"

靑 "지난해 4분기 GDP 성장률 속보치 공유"…"G7 국가 추월할 가능성 높다는 외신도"

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 26일 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 페이스북에 올린 국내총생산(GDP) 관련 글을 공유했다.

강민석 청와대 대변인은 "문 대통령이 공유한 홍 부총리의 글은 2020년 4/4분기 GDP성장률 속보치(전기 대비 +1.1%) 및 지난해 연간 GDP 속보치(-1.0% 관련)"라고 설명했다.

강 대변인은 "국내외 주요기관의 전망치 및 시장의 기대치를 예상보다 뛰어넘는 수치이며, 경제규모 10위권 내 선진국들이 ?3%에서 ?10%이상 역성장이 예상되는 것에 비하면 최상위권의 성장실적"이라고 평가했다.

강 대변인은 "1인당 GDP 기준으로 G7국가를 추월할 가능성이 높아지고 있다는 외신보도도 있었다"면서 "그럼에도 다른 나라와의 비교 없이 ‘외환위기 이후 첫 역성장’, ‘외환위기 이후 22년 만에 마이너스’와 같은 디지털 기사가 나오고 있다"고 아쉬움을 전했다.

강 대변인은 "오늘 속보치 발표는 세 번에 걸친 코로나 팬데믹 상황에서 온 국민이 일상의 희생을 감내해 가면서 올린 값진 ‘성과’임을 감안해 주시기 바란다"면서 "정부는 문 대통령이 신년사에서 약속한 대로 올해를 회복과 포용, 도약의 해로 만들기 위해 전력투구할 것"이라고 다짐했다.

