《시선집중》 수익을 향해 쏴라! 당신에게 기쁨을 줄 종목들

▶▶어떤걸 사야할지 전혀 감 안잡히면? 무료 상담 하세요 (클릭)

정확하고 높은 수익률로 주목받고 있는 데이드투자그룹에서 현재 시장에 맞춘 증시 공략법을 공유하기로 했다.

◈반도체관련주

세계가 전자화 될 수록 반도체의 입지는 중요해지게 된다. 자동차, 시계 할 것 없이 반도체가 없는 제품보다 있는 제품이 더 많아지고 있다.

1. *브*인 (3*7**0)

- 반도체, 디스플레이, 2차전지 전해액, IT 공정재료 등 다방면 소재 개발 업체

- 현대 유망업종과 맞는 다양한 포트폴리오 보유, 관련시장 성장에 따른 수익성 기대

- 반도체 대란 및 전기차 판매량 증가로 인해 기하급수적 성장 예측→주가 연속 상승 예상

▶▶종목 받기시 완전 공개 ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

2. *익*** (2****0)

- 메모비반도체 장비수요 전년 대비 65% 증가

- 2019년 저점 터치 이후 꾸준한 성장 중

- 파운드리향 장비 비중 확대로 사업포트폴리오 다변화->매출 전년비 100% 이상 증가

▶▶종목 받기시 완전 공개 ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

◈경기민감주

한한령해제 가능성 상승 및 코로나 백신 보급에 따라 경기에 민감한 종목들이 높은 상승세를 기록할 걸로 전망된다. 지금 시점에 잡아야 하는 종목들은 다음과 같다.

1. *두*어 (*8**6*)

- 올 상반기까지는 영업적자 행진 계속 될 것으로 보이나 여행상품 재개 분위기↑

- 현재 업계 후순위이나 상대적인 현금동원력이 경쟁사 대비 앞서 순위가 뒤 바뀔 수 있음

- 주변국의 백신 접종 속도 및 트래블 버블 체결 여하에 따라 주가 상승 여지 충분

▶▶종목 받기시 완전 공개 ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

2. **트 (***8*0)

- 자체 온라인플랫폼에 해외 아티스트들 계약 추진 중

- 온라인 공연 활성화 및 하반기 일본 등에서 대규모 공연 진행 성사될 경우 상승 추진력↑

- 지속적인 아티스트 발굴을 통해 사업력 확장→아티스트 쏠림 리스크 극복

▶▶종목 받기시 완전 공개 ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

▶▶데이드투자그룹 독점 비공개 폭등주 무료 확인 (클릭)

관심종목: 태경비케이 태경비케이 014580 | 코스피 증권정보 현재가 5,040 전일대비 100 등락률 -1.95% 거래량 1,493,175 전일가 5,140 2021.01.26 13:58 장중(20분지연) 관련기사 이번 주 발표! 대기업들의 성적표! 수익률 ‘잭팟’터질 기업은?태경비케이, 구제역/광우병 수혜 테마 상승세에 11.6% ↑태경비케이, 아프리카 돼지열병(ASF) 테마 상승세에 5.19% ↑ close , 네온테크 네온테크 306620 | 코스닥 증권정보 현재가 4,140 전일대비 30 등락률 -0.72% 거래량 4,126,412 전일가 4,170 2021.01.26 13:58 장중(20분지연) 관련기사 네온테크, 주가 4100원 (0.86%)… 게시판 '북적'네온테크, MLCC(적층세라믹콘덴서) 테마 상승세에 22.12% ↑네온테크, 주가 3290원 (4.44%)… 게시판 '북적' close , 디지탈옵틱 디지탈옵틱 106520 | 코스닥 증권정보 현재가 1,250 전일대비 135 등락률 +12.11% 거래량 73,282,221 전일가 1,115 2021.01.26 13:58 장중(20분지연) 관련기사 디지탈옵틱, 커뮤니티 활발... 주가 13.0%.드디어 시작합니다! 반도체, 삼성전자에 대량납품 소식! [특징주]디지탈옵틱, '없어서 못파는' 코로나19 검체 수송키트 2배 증설…형님 덕 볼까 close , 성안 성안 011300 | 코스피 증권정보 현재가 972 전일대비 58 등락률 -5.63% 거래량 9,108,324 전일가 1,030 2021.01.26 13:58 장중(20분지연) 관련기사 성안, 주가 1035원 (0.98%)… 게시판 '북적'성안, 검색 상위 랭킹... 주가 1.46%성안, 외국인 1000주 순매도… 주가 11.11% close , 이아이디 이아이디 093230 | 코스피 증권정보 현재가 282 전일대비 4 등락률 -1.40% 거래량 7,904,081 전일가 286 2021.01.26 13:58 장중(20분지연) 관련기사 한국산 러시아 코로나 백신 '스푸트니크V'‥내달부터 해외공급【화제의테마】 "뒤늦게 좇아봐야 후회한다" 이거라도 잡아 보자 TOP4테슬라 공급사 선정! ‘주가급등’ 할 전기차 대장 株 찾았습니다. close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.