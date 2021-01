경북도교육청, 초등교 '놀이중심 공간' 재구조화 … 올해 30억 투입

공모 선정된 초등학교 41개 교실 등 90개 공간

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도교육청(교육감 임종식)은 30억원을 들여 공모를 통해 선정된 초등학교 교실 41실과 90개 공간에 대해 놀이중심 공간 재구조화 사업을 벌인다고 26일 밝혔다.

초등학교 저학년 교실을 아동 친화적인 공간으로 만드는 교실 공간 재구조화 사업과 학교 내 여유 공간과 자투리 공간을 놀며 휴식할 수 있는 공간으로 만드는 학교 공간 재구조화 사업으로 구분된다.

사업 추진 과정에서는 학교 교육과정과 연계해 공간 및 놀이 관련 주제 중심 프로젝트를 진행한다. 학생, 학부모, 교사가 직접 설계 과정에 참여하는 사용자 참여 설계로 사용자 의견을 충분히 반영하게 된다고 경북교육청은 설명했다.

경북교육청은 지난 2019년도부터 지난해까지 62억을 투입해 초등학교 1∼2학년 교실 93실과 185개 공간을 재구조화했다.

이양균 도교육청 유초등교육과장은 "학교가 학생의 미래 역량을 키우는 학습공간이자 마음껏 놀고 충분히 휴식하는 가운데 삶의 힘의 키울 수 있는 공간이 되도록 적극 지원하겠다"고 전했다.

