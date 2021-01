보안업체 ‘시큐어앱’ 몸캠피싱ㆍ피씽 피해자 위해 상담센터 개설

보안 전문 업체 시큐어앱이 ‘몸캠피씽’ 동영상유포로 인한 협박을 완벽 차단하고 추가피해를 예방할 수 있는 몸캠피싱 대처 기술력을 선보이며 주목을 받고 있다.

앞서, 정보통신기술 및 각종 매체 등이 발달하며 서버 해킹부터 각종 디바이스 데이터 해킹, 연구결과 해킹 등 데이터 해킹이 기승을 부리고 있는데, 이러한 범죄들 대부분은 부정적인 방법으로 금전 갈취를 목적으로 이뤄진다.

특히 해킹을 통한 피싱 범죄 중에서도 몸캠을 이용해 촬영한 영상으로 피해자를 협박하는 화상통화사기 범죄인 ‘몸캠피싱’ 피해자가 증가하고 있다.

몸캠피씽의 특징은 피해자의 주변 지인들과 가족들에게까지 피해를 끼치며 이로 인해 정상적인 사회생활을 유지하기가 힘들어진다. 이에 각별히 유의해야 할 정보통신 관련 범죄로 지목되고 있다.

이러한 가운데, 몸캠피씽ㆍ동영상 유출 협박 등 유포 관련 범죄에 적극 나서 피해자들을 돕고 있는 온라인 보안 선두주자 ‘시큐어앱’은 악성 앱 분석, 진단 및 복구, 온라인범죄 수집 및 차단 등 포괄적인 온라인 보안 서비스를 제공하여 몸캠피씽 피해자들을 구제하는 데 앞장서고 있다.

몸캠피싱은 가까운 이들에게 영상이 유포될 수 있다는 범죄 특성상 초기에 신속한 대응이 가장 중요한 요소다. 이에 따라 시큐어앱 측은 IT전문가로 구성된 전담팀을 구성하여 24시간 긴급상담센터를 운영하여 어느 시간대에 피해가 발생해도 즉각 대응을 펼치며 피싱범죄에 강력히 대응하고 있다.

한편, ‘시큐어앱’의 임한빈 대표는 “최근 기승을 부리고 있는 몸캠피씽 범죄의 피해자가 날이 갈수록 늘어나고 있다”며 “대인관계나 사회생활에 지장이 생길 것을 염려해 신고를 꺼리는 특성까지 고려했을 때 실제 피해자는 집계된 결과보다 많을 것으로 추산되고 있다”고 전했다.

