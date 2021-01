安, 서울시장 예비후보 등록…"정권교체 교두보 되겠다"

"민주당 후보들 현정권의 위선 중심에 선 인물…박원순, 전 시장 성추문 사과해야"

[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의당 대표가 26일 서울시장 보궐선거 예비후보로 등록했다. 안 대표는 '출사표', '정권 교체의 교두보' 등을 언급하며 결연한 의지를 밝혔다.

안 대표는 이날 서울시 선거관리위원회에서 서울시장 예비후보 등록 절차를 밟았다. 안 대표는 예비후보 등록 절차를 마친 뒤 "오늘 아침 최전선으로 떠나는 군인의 심정으로 집을 나섰다"며 "선거관리위원회에 제출한 서류는 단순한 예비후보 등록 서류가 아니라 반드시 선거에서 승리해서 정권교체 교두보를 하겠다는 굳은 의지 담긴 국민께 드리는 출사표"라고 말했다.

안 대표는 박영선 전 중소벤처기업부 장관의 출마와 관련해 "더불어민주당 후보들은 현 정권의 중심에서 여러가지 중요한 역할을 했던 후보들"이라며 "현정권의 무능 그리고 위선의 중심에 서 있던 인물들"이라고 지적했다. 이어 "서울시장 보궐선거가 왜 생겼냐"며 "전임시장 성 추문 때문에 생긴 것 아닌가. 양심이 있다면 이 문제에 대해서 입장을 밝히고 사과해야 한다"고 질타했다.

야권 단일화와 관련해서는 "실무선에서 협상을 가능한 빠른 시간 내에 시작하는 게 좋겠다는 생각"이라며 "제안을 했고 답을 기다리고 있다"고 밝혔다. 안 대표는 "(국민의힘 서울시장 후보가 확정되는)3월 초에는 (단일화할 수 있는 기간이) 2주 정도밖에 남지 않아 협상할 때 시간이 더 필요한 상황이 생기게 되면 굉장히 난감한 지경에 빠지게 된다"고 지적했다.

