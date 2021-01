'월성원전 의혹' 산업부·'금호 향응' 공정위, 반부패 쇄신 최하위

권익위, '2020년 부패방지 시책평가' 결과 발표

[아시아경제 문채석 기자] 산업통상자원부, 공정거래위원회 등의 지난해 반(反)부패 정책 성과가 가장 낮은 것으로 나타났다.

산업부는 월성 원자력발전소 경제성 평가에 백운규 전 장관 등이 부당하게 관여한 혐의(직권남용)로 검찰 조사를 받는 등 부패 관련 치명상을 입었다. 공정위도 전 직원이 금호아시아나그룹의 전 전략경영실 임원으로부터 금품과 향응을 받은 뒤 재판에 넘겨진 바 있다.

주무부처인 국민권익위원회는 특정 사건을 오롯이 평가 점수에 반영한 것은 아니지만, 관련 사건 이후 뚜렷한 개선 노력이 없었다면 평가를 낮게 받을 수밖에 없었을 것이라고 설명했다.

국민권익위원회는 지난해 '부패방지 시책평가' 결과를 26일 발표했다. 중앙부처·지방자치단체·공직유관단체 등 공공기관 263곳을 평가한 뒤 1~5등급으로 점수를 매겼다.

중앙 부처 중 5등급은 없었지만 산업부, 공정위, 외교부, 과기부, 문화체육관광부, 식품의약품안전처 등이 최하위인 4등급을 받았다.

산업부는 월성 1호기 폐쇄에 앞서 2018년 한국수력원자력(한수원)이 경제성 평가를 하는 과정에서 부당하게 관여한 혐의를 받고 있다.

공정위 전 직원 송모씨는 금호아시아나의 전략경영실 윤모 상무로부터 2014~2018년까지 금호그룹에 불리한 자료를 삭제하는 데 가담했다는 의심을 받는다. 공정위는 박삼구 전 금호그룹 회장의 계열사 부당거래 등을 문제 삼으며 수년간 강도높은 조사를 해왔다.

권익위의 이번 조사는 2019년 11월에서 지난해 10월까지의 추진 실적을 바탕으로 진행됐다. 11~12월엔 평가 집계 기간이었다.

월성원전 경제성 평가 문제는 지난해 10월 말에 감사원 감사가 나왔고, 공정위 전 직원-금호 전 임원 향응 관련 검찰 수사는 지난해 11월 초에 단행됐다. 평가 결과에 직·간접적으로 영향을 미쳤다는 얘기다.

권익위 관계자는 "부처의 부패 사건은 부패방지 시책평가보다는 청렴도 평가에 더 큰 영향을 미친다"면서도 "기관의 부패 사건 등이 발생한 뒤 특별한 개선 노력 없이 일반적인 노력만 할 경우 점수를 잘 받긴 어려운 평가 체계"라고 설명했다.

한편 정부 조직 중 법무부, 중소벤처기업부, 해양수산부, 관세청, 특허청, 해양경찰청 등이, 지방자치단체 중 전라남도와 충청북도가 각각 1등급을 받았다. 이들 기관처럼 1등급을 받은 곳은 29곳으로 전체의 11%였다.

낙제점인 5등급을 받은 곳은 서울특별시 성동구, 전남대, 전북대, 국립중앙의료원, 산림조합중앙회 등 9곳이었다.

전체 공공기관의 평균점수는 100점 만점에 84.1점이었다. 시도교육청 89.7점이 가장 높았고 중앙행정기관(86.5점), 공직유관단체(86.1점), 광역지자체(84.5점) 순이었다.

이건리 권익위 부위원장은 "포스트코로나 시대에 보다 강도 높은 반부패 정책으로 문재인 정부 4년차 반부패 개혁 성과를 완성시켜 나가고자 한다"며 "각급 기관에서도 반부패 정책 추진에 각별히 관심을 가지고 공직사회의 청렴도 개선을 위해 함께 노력해 주길 바란다"고 당부했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr