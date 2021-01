日 정치권 '주4일 근무제' 논의 시동…자민당 올 봄 스가총리에 정식 제안

[아시아경제 권재희 기자] 일본 정치권에서 일주일에 4일을 일하고 3일을 쉬는 '주 4일 근무제' 논의가 이뤄지고 있다.

25일 요미우리신문에 따르면 집권 자민당은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 바뀌고 있는 노동환경을 반영해 주 4일 근무제 도입을 추진 중인 것으로 알려졌다.

자민당 구상안은 기존 주5일 근무제를 원칙적으로 유지하면서 정규직에 한해 희망할 경우 주4일 근무제를 허용하는 것이다.

강제성을 배제한다는 의미를 살려 제도 명칭에는 '선택적'이라는 접두어가 붙었다.

자민당 내의 관련 조직인 '1억총활약추진본부'는 최근 주 4일 근무제의 정의와 본인 의사에 반해 선택하도록 해선 안된다는 내용 등을 담은 시안을 만들었다.

시안에 따르면 민간 기업에 이 제도 도입을 위한 환경 정비를 제안하고, 공무원 사회에는 민간 부문의 도입 상황을 보면서 적용을 검토하는 것으로 하고 있다.

자민당은 코로나19 유행을 계기로 부각된 주 4일 근무제의 좋은 점으로 직장 일을 하면서 육아나 개호(환자 가족 등을 돌보는 것)를 병행하는 것이 쉬워지고, 대학원 등에서 배움의 기회를 늘릴 수 있다고 설명했다.

자민당은 시안에 '선택적 주 4일 근무제' 촉진책으로 중소기업에는 장려금 지급 방안을 검토한다는 내용도 담았다.

자민당은 경제계와 전문가들의 의견을 토대로 시안을 다듬은 뒤 올봄에 스가 요시히데 총리에게 정식으로 제안한다는 구상이다.

하지만 자민당 일각에서는 주4일 근무제가 현실적이지 않다는 신중론도 나오고 있다.

요미우리신문은 "일부 기업이 일하는 방식의 변화와 코로나19 대책의 하나로 주4일근부제를 시범 도입하고 있다"며 "이 근무제에 해당하는 사람은 급여를 10~20% 적게 받는 것으로 알려졌다"고 전했다.

