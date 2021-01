지식산업센터 투자 성공하려거든 '배후 수요'를 선점하라!

중과세 Zero / 취득세, 재산세 등 세금 감면 혜택이 제공되는 지식산업센터 ‘눈길’

수익 창출 위해서 '수요' 확보가 최우선…지식산업센터, 기업체 많은 곳이 유리

㈜한강그룹, 풍부한 배후수요와 탁월한 입지·상품까지 갖춘 '김포 한강 듀클래스' 선봬

고강도 주택 규제로 인해 아파트 구매 여건이 어려워지자 많은 투자자가 지식산업센터로 눈길을 돌리고 있다. 그중에서 ㈜한강그룹이 김포 한강신도시 일대에 선보이고 있는 '김포 한강 듀클래스'가 주목받고 있다.

지식산업센터의 경우 주택 규제로부터 자유롭고 대출이 수월하며 취득세, 재산세 및 각종 세금 감면 등 다양한 금융 혜택까지 제공된다는 점에서 투자 가치가 높다. 하지만 같은 지식산업센터라도 옥석가리기는 필요하다.

보통 지식산업센터와 같은 수익형 부동산 투자 시 대표적으로 고려해야 봐야 할 사항이 3가지가 있다. 이는 수익성, 안전성, 환금성이다. 수익성은 투자 시 얻게 되는 부의 정도를 말하며 안전성은 얼마나 꾸준하게 수익창출이 되는지를 뜻하고 환금성은 상품의 현금화 가능 여부를 의미한다.

이러한 수익 창출 원칙이 실현되기 위해서는 수요 확보가 뒷받침 되어야 한다. 특히 지식산업센터의 경우 주변으로 기업체나 종사자수가 많아 배후 수요가 풍부한 곳이 좋다. 이러한 곳은 여러 종류의 기업체가 들어서 있어서 네트워크 구축에 유리하고 유관 업무 기업체와 시너지 효과로 기대해 볼 수 있는 장점이 있다.

㈜한강그룹이 공급중인 '김포 한강 듀클래스'는 탄탄한 배후수요를 자랑한다. 단지가 들어서는 김포골드밸리 일대에는 약 955개의 기업체와 7만여명의 상주 근로자가 종사한다. 이밖에 인접한 양촌일반, 학운일반, 검단일반 산업단지(총 2만8,798개 기업체, 15만3,261 근로자)의 입주 수요까지 기대할 수 있다.

상품성도 뛰어나다. 김포한강시도시 최초로 '드라이브인 시스템'이 구축될 예정이다. 드라이브인 시스템은 차량이 주차장만이 아니라 개별 층이나 호실 바로 앞까지 출입이 가능해 물류 이동이 수월하다. 이 밖에 5.5m의 높은 층고 설계로 복층형 등 입주사의 선택에 따라 다양하게 활용할 수 있다. 또 법정대비 214%의 넓은 주차 공간을 확보해 입주사들의 편의성을 높였고 호실에 따라 1.5평~4평 상당 서비스 면적(발코니)도 제공된다.

'김포 한강 듀클래스'의 경우 인근에 분양하는 단지와 차별화돼 경쟁력이 높다는 점이 눈에 띈다. 우선, 3.3㎡당 평균 500만원대의 분양가로 인근 기입주한 지식산업센터의 2~3년 전 분양가 수준에 불과해 입주 후 높은 시세차익을 기대할 수 있다(타 사의 경우 3.3㎡ 평균 680만원 수준). 설계면에서도 타 사업지의 경우 드라이브인 시스템이 3층 이내 저층부까지 설계되는 반면, 당 사업지는 8층까지 설계된다. 또한, 토지가 다른 부지들의 중간에 위치해 조망권 확보가 어려운 타 사업지와는 다르게 전 호실 360도 조망이 가능하다.

한편, '김포 한강 듀클래스'는 경기도 김포시 구래동 6877-5번지에 들어서며 지하 2층~지상 15층, 연면적 11만2,040㎡ 규모로 지어진다. 홍보관은 경기도 김포시 구래동 6882-6번지 일원 센터프라자 1층과 서울시 서초구 서초동 1716-6번지 총 2곳에 마련돼 있다.

