네이버, 종로에 '쇼핑라이브 스튜디오' 오픈…소상공인 지원

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버가 중소상공인(SME)를 위한 쇼핑라이브 전용 스튜디오를 오픈했다. 라이브커머스를 통해 SME 디지털 전환 지원 강화에 나선다는 계획이다.

25일 네이버에 따르면 파트너스퀘어 종로를 '쇼핑라이브 전용 스튜디오'로 새단장하고, SME들의 안정적인 환경에서 높은 퀄리티의 라이브 콘텐츠를 제작할 수 있도록 공간과 인프라, 관련 교육을 지원키로 했다.

전용 스튜디오에는 총 11개의 라이브 스튜디오 공간과 설비가 갖춰져 있으며, SME들은 최신 스마트폰 기기, 조명, 모니터, 짐벌 등 장비를 무료로 이용할 수 있다. 또 쇼핑라이브에 익숙하지 않은 판매자들이 직접 실습할 수 있고 상주 전문가와의 1대 1 코칭도 받을 수 있다.

네이버는 아울러 SME들의 라이브 커머스 판매 역량 향상을 위해 단계별 맞춤 교육 커리큘럼도 선보일 예정이다. 기초 교육부터 심화 단계까지 튜토리얼 온라인 과정을 구축하고, 라이브 커머스 화법 등 스킬업 프로그램, 라이브 특화 강사진과 함께하는 전문가 멘토링 등 다양한 교육과정을 꾸려나갈 계획이다.

파트너스퀘어 종로 유희수 파트장은 "이번 리뉴얼을 통해 다양한 SME분들이 쇼핑라이브에 더 쉽게 도전할 수 있는 기회가 될 것으로 기대된다"며 "종로 스튜디오에서 제공하는 라이브 스튜디오와 장비, 각종 소품 등 차별화된 지원과 인프라를 바탕으로 SME의 새로운 디지털 전환 니즈에 부응해 나가겠다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr