'해피 이니 데이!'…69번째 생일 맞은 文 대통령에 시진핑 등 각국 정상 축하 이어져

[아시아경제 최은영 기자] 문재인 대통령이 24일 69번째 생일을 맞았다.

24일 청와대에 따르면 취임 후 네 번째 생일을 맞이한 문 대통령에게 시진핑 중국 국가 주석, 나렌드라 모디 인도 총리, 카를로스 알바라도 코스타리카 대통령 등 외국 정상들이 축하 메시지를 보내왔다.

시진핑 주석은 올해도 문 대통령에게 생일 축하 서한을 보낸 것으로 확인됐다. 시 주석은 매년 축하 서신을 보내며 문 대통령의 생일을 축하해왔다.

알바라도 대통령은 지난 22일 문 대통령과의 정상 통화 자리에서 "이틀 전이지만 미리 생신 축하드린다"라는 취지로 인사한 것으로 알려졌다.

나렌드라 모디 인도 총리는 축하 꽃다발과 함께 "생일을 따뜻한 마음을 담아 축하드린다"라는 서한을 보냈다. 문 대통령은 지난 22일 이를 SNS를 통해 공개하며 "나의 형제이자 친구인 모디 총리님, 생일 축하해주셔서 진심으로 감사하다"라며 화답했다.

측근과 지지자들의 생일 축하도 이어졌다. 서울시장 선거에 출마하는 박영선 전 중소벤처기업부 장관은 이날 SNS를 통해 "문 대통령 생신 많이 축하드린다"라며 "대한민국은 문재인 보유국"이라고 말했다. 또 "벌써 대통령님과 국무회의에서 정책을 논하던 그 시간이 그립다"라고 했다.

친여권 성향의 단체 '달고나커피동호회'는 잡지에 문 대통령의 생일 축하 광고를 실었다.

문재인 대통령 측은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 상황을 감안해 특별한 일정 없이 관저에서 가족들과 조촐하게 생일을 보낼 계획인 것으로 전해졌다.

한편 문 대통령의 생일은 취임 후 첫 생일을 맞은 지난 2018년부터 매년 화제가 된 바 있다.

지난 2018년 1월 23일에는 미국 뉴욕 타임스스퀘어 전광판에 문 대통령의 생일 축하 광고영상이 걸리면서 눈길을 끌었다. 서울 도봉구의 한 구립 어린이집 현장에서 지역 주민 30여 명이 축하 꽃다발을 선물하기도 했다.

2019년 두 번째 생일에는 전국경제투어의 일환으로 대전을 방문했다. 당시 대전의 유명 빵집 성심당은 이곳을 방문한 문 대통령에게 축하 케이크를 선물하며 깜짝 생일 축하를 했다.

2020년에는 설 연휴 기간에 세 번째 생일을 맞았다. 당시 문 대통령은 SBS라디오 프로그램 '아름다운 이 아침 김창완입니다'에 전화 연결로 깜짝 출연해 화제가 됐다. 문 대통령은 '너의 의미' 노래를 신청하면서 "제게는 최고의 생일선물이 될 것 같다"라며 "아침창(아름다운 이 아침 김창완입니다) 가족들과 함께 축하받으니 올 한해 술술 풀릴 것 같다"라고 화답했다.

