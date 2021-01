[아시아경제 이정윤 기자] 23일 오후 3시 57분께 경남 거제시 남부면 갈곶도 남동쪽 1.11㎞ 해상에서 339톤급 대형선망 A호가 침수돼 해양경찰이 구조 작업을 벌이고 있다.

해경은 이날 오후 4시 16분께 경비정, 연안 구조정 등 11척을 급파해 A호 전체 승선원 10명 중 해상에서 표류 중이던 7명을 구조했다. 이들은 의식이 있는 상태로 인근 병원으로 이송됐다고 해경은 말했다.

해경은 나머지 승선원 3명을 찾기 위해 수색을 벌이고 있다. 승선원 국적은 한국 9명, 인도네시아 1명인 것으로 전해졌다.

