[아시아경제 최동현 기자] 일본에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 나흘째 5000명대를 육박하고 있다.

NHK방송에 따르면 22일 오후 8시 기준으로 일본에서 새롭게 확인된 감염자는 도쿄 1175명을 포함해 5034명으로 집계됐다.

하루 확진자가 5000명대를 기록한 것은 지난 19일 이후 나흘째다.

7800명대로 역대 가장 많은 확진자가 나왔던 지난 8일 이후 감소세긴 하지만 일본 정부는 여전히 의료 운영에 부담을 느끼는 수준으로 평가하고 있다.

이에 내달 7일까지를 시한으로 수도 도쿄 등 11개 광역지역에 발효된 긴급사태가 연장될 가능성이 크다는 관측이 나오고 있다.

