2021년, 새롭게 거듭나는 ‘살롱에이’

헤어살롱 브랜드 ‘살롱에이’가 올해 사업을 리브랜딩하며, 헤어 디자이너 재교육 기관인 S3 아카데미와 High-Quality Beauty Brand 브랜드인 살롱핸즈와 MOU를 체결했다.

오는 2월 2일 S3 아카데미 분원인 서울 캠퍼스를 오픈하는 살롱에이는, 살롱에이 전직원은 물론 서울과 경기지역의 헤어 디자이너들에게 트렌드를 앞서갈 시즌별 헤어살롱 기술 제공과 더불어 마케팅 교육을 통해 포스트 코로나를 대응해 갈 것이라고 밝혔다. 여기에 아름다운 나눔 활동 가치를 공감하고 함께 동참할 파트너 매장도 확대해갈 예정이다. 파트너 매장의 가맹 문의는 올해 새롭게 개편한 살롱에이 홈페이지를 통해 안내 받을 수 있다.

살롱에이의 사업 확장은 미용 교육뿐만 아니라 ‘살롱핸즈’의 C-TOX 라인을 도입한 ‘두피 C-톡싱 메뉴’로 서비스를 시작한다. 해당 서비스는 반복 되는 화학시술로 예민해진 두피를 누구나 편안하게 관리할 수 있으며, 살롱에이 전 매장에 공급 될 예정이다. 이와 더불어 매장에서 받은 살롱 두피 케어를 집에서도 관리할 수 있도록 매장별 대표 디자이너들이 홈스타일링법을 담은 라이브 커머스도 준비중에 있다.

사회적 가치를 실현하는 살롱에이의 활동 또한 적극적으로 진행 중이다. 2020년 12월 취약계층 여성의 경제적 자립을 돕는 (주)아모레퍼시픽 ‘뷰티풀라이브’에 ‘헤어살롱코디네이터’ 양성교육을 살롱에이 강사진이 진행하여 1월 1기생 수료를 마쳤고, 지난 1월 5일에는 ‘사랑의 열매’에서 주관하는 행사인 ‘사랑의 온도 높이기 캠페인’에 참석하여 뜻깊은 시간을 가진 바 있다.

아름다운 손길로 행복한 세상을 만들어가는 살롱에이는 “헤어디자이너들의 나눔 가치 실현으로 직업의 의미와 더불어 커리어를 개발해가는 아룸다운 브랜드로 기억 되도록 활발한 활동을 전개할 예정”이라고 포부를 밝혔다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr