종근당 운영 중인 ‘종근당고촌재단’, 무상 기숙사 ‘종근당고촌학사’ 운영 통해 청년 주거복지 향상에 적극 나섰다

-민간 장학재단 최초 무상기숙사 ‘종근당고촌학사’ 운영 통해 청년 주거문제 해소에 동참

종근당고촌재단(이사장 김두현)이 ‘2020년 주거복지인 한마당대회’ 시상식에서 국무총리 표창을 수상했다.

국토교통부가 주최하는 주거복지인 한마당대회는 주거복지 사업의 추진 성과와 경험을 공유하기 위해 마련됐으며, 지방자치단체, 공기업, 금융기관, 주거복지센터 등 관계단체들이 한 자리에 모여 진행된다. 우수기관 및 유공자를 시상하고 우수 사례를 공유하는 등 건강한 주거복지 문화를 조성하기 위한 목적의 행사다. 올해 시상식은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 방지 차원에서 온라인 시상식으로 대체됐다.

종근당고촌재단은 수상단체 중 유일한 민간 장학재단으로, 지방출신 대학생들에게 기숙사를 무상으로 지원함으로써 청년들의 주거문제 해소에 기여한 공로를 인정받아 국무총리 표창을 수상하는 영예를 안았다.

종근당고촌재단은 민간 장학재단 최초로 무상기숙사인 ‘종근당고촌학사’를 설립, 운영하고 있다. 지난 2011년 서울 마포구 동교동에 1호관을 개관했고 이어 2012년 동대문구 휘경동에 2호관을 열었다. 2014년 광진구 중곡동에 3호관, 그리고 2020년 영등포구 영등포동에 4호관을 열고 현재까지 지방출신 대학생 총 1,228명의 주거를 지원했다. 학사생들은 고촌학사가 소재한 지역의 저소득가정 청소년들을 대상으로 멘토링 교육봉사를 실시해 지역사회 교육복지를 실현하는 일에 앞장서고 있다.

종근당고촌재단 김두현 이사장은 “종근당고촌학사를 개관하고 기숙사 지원에 나선지 10년이 되는 해에 국무총리 표창을 받게 된 것으로 그 의미가 크다”라며 “우리 사회의 쳥년들이 주거비 걱정 없이 자신의 재능과 열정을 마음껏 펼치도록 무상기숙사 사업에 적극적으로 앞장설 것이다”라고 설명했다.

한편, 종근당고촌재단은 1973년 기업 이윤의 사회환원을 목표로 종근당 창업주 고(故) 고촌 이종근 회장의 사재로 설립된 장학재단이다. 국내외 장학금 지원사업을 비롯해 학술연구, 교육복지사업 등 다양한 공익사업을 운영 중이다. 특히, 가정형편이 어려운 대학생들에게 실질적인 도움을 주고자 하는 이장한 회장의 제안으로 무상기숙사와 생활장학금 등을 지원해 호평을 받고 있다.

