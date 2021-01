대한안전교육협회, 공주시청 관리감독자 비대면 방식으로 온라인 교육의 장 열어

대한안전교육협회(회장 정성호, 이하 협회)가 코로나19 재확산에 따라 관리감독자들의 안전을 확보함은 물론 시간과 장소에 구애받지 않고 편리하게 교육 받을 수 있도록 사업시설관리 안전교육을 비대면 방식으로 진행했다고 전했다.

협회는 최근 코로나19 상황에 따라 안전교육의 공백을 최소화하는데 중점을 두고 있다. 협회의 비대면 교육 방식 중 하나인 온라인 수강 과정에는 안전 보건교육 과정은 물론 관리감독자 교육 및 신규 근로자들을 위한 직무교육의 내용도 포함되어 있다.

올 상반기 또한 코로나로 언택트 문화가 자리 잡으면서 비대면으로 법정 교육을 이수가 가능한 협회의 자체 플랫폼 방식을 통해 많은 기관 및 기업들이 온라인 교육을 실시할 것으로 예상된다.

이에 협회의 정성호 회장은 “협회는 '자체 관리 시스템'을 선제적으로 도입해 온라인 교육 환경을 구축하고 안정적으로 운영해온 결과, 지난해에도 여러 성과를 거둘 수 있었다”라며 “급변하는 교육 환경에 맞춰 적시에 효과적으로 대응하기 위해 협회 내부 소통을 강화하며 성장해 나가고자 한다”라고 전했다.

한편 협회는 온라인 안전교육 사업 이외에도 안전 체험관 건설 및 ETRI 콘텐츠 연구본부의 자문기관으로써 생활 안전분야 체험 교육에 관한 고도화된 VR 콘텐츠 기술을 연구개발 및 제작에 더욱 힘쓸 계획이다.

협회가 운영하는 다양한 교육 관련 및 자세한 내용은 협회 홈페이지 또는 전화로 문의를 통해 확인할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr