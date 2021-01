아이더스코리아ㆍ푸라닭 치킨, 2021 상반기 공개 채용 예고

오븐-후라이드 전문 치킨 브랜드 푸라닭 치킨을 운영하는 ㈜아이더스코리아가 오는 25일부터 ‘2021년 상반기 공개 채용’을 실시할 예정이라고 밝혔다.

이번 채용은 △상품개발팀 △교육팀 △마케팅팀 △영업기획팀 △인사총무팀 △전산팀 등 총 11개 부문에서 대규모로 진행될 예정으로 각 부문당 채용 인원은 상이하다.

푸라닭 치킨을 운영하고 있는 아이더스코리아는 최근 3년 연속 청년친화강소기업으로 선정되며 ‘역지사지’라는 기업 이념을 바탕으로 ▲업계 평균 대비 높은 임금 책정과 ▲출산장려금(최대 1,000만원 상당) 및 가족수당 지원 ▲식대 지급 ▲지방 거주자를 위한 기숙사 운영 등 직원의 눈높이에 맞춘 실질적인 복지제도를 꾸준히 마련하고 있다. 또한 ▲업무 관련 교육비 및 도서비 지원 ▲우수사원 해외연수 등 직원 개개인의 역량 강화를 위한 지원 제도도 함께 운용하고 있다.

또한 아이더스코리아의 대표 브랜드인 ‘푸라닭 치킨’의 성장세에 힘입어 매년 꾸준히 정규직 채용을 이어가고 있는 바, 지난 12월에는 2020년 일자리 창출 유공을 인정받아 ‘고용노동부 장관’ 표장을 수상하기도 했다.

아이더스코리아 관계자는 “대표 브랜드인 푸라닭 치킨과 더불어 기업의 성장과 새로운 도약을 위해 다방면으로 준비하고 있다"라며 "이번 공개 채용을 통해 열정있고 재능있는 청년들이 많이 지원해 함께 성장해갈 수 있었으면 한다"고 밝혔다.

한편, 아이더스코리아의 이번 공개 채용은 1월 25일부터 2월 8일까지 2주간 채용사이트 ‘사람인’을 통해 지원할 수 있다.

