비아이에스, ‘아이픽 4채널 FULL HD 블랙박스 IP-400’ 현대홈쇼핑 23일 방송 실시

차량용품 출장설치 브랜드 ㈜비아이에스가 아이픽 4채널 FULL HD 블랙박스 IP-400 제품을 1월 23일 01시 현대홈쇼핑에서 방송을 실시한다.

아이픽 4채널 FULL HD 블랙박스 IP-400은 ㈜비아이에스가 약 100만건의 출장 설치 경험을 10년간 쌓아온 노하우를 바탕으로 제작됐며 전방 고휘도 풀터치 4인치 LCD를(IPS패널적용) 탑재하여 선명하고 깨끗한 화질은 물론 전후좌우를 하나의 화면에서 모두 확인 가능하다.

비아이에스 관계자는 “기존까지는 여러 브랜드 회사들이 2채널 블랙박스를 주로 판매했다면 최근에는 전후방뿐 아니라 측면까지 4채널로 촬영되는 것에 대해 소비자 관심이 증가하는 추세다”고 전했다.

이어 “지난 2019년 기준 측면 사고율 48.2%를 감안하면 측면 카메라의 중요성은 있다고 판단되기에 브랜드제품 2채널 블랙박스 가격에 4채널 제품을 출시했다”고 전했다.

한편 ㈜비아이에스는 2020년에 블랙박스 설치서비스관리자 민간자격증 시험을 시작하여 블랙박스 설치서비스관리자의 특허도 출원한 바 있다.

