뷰티 샵도 대기업처럼! 토탈 뷰티 관리 플랫폼 “Everyone Beauty”

보엠소프트 고경국 대표(이하 고 대표)는 뷰티 샵을 위한 토탈 관리 플랫폼 “Everyone Beauty”(이하 EB)를 개발하였다.

“EB”는 뷰티 샵 전문 토탈 관리 플랫폼으로 예약관리, 고객관리, 재고관리, 직원관리 등 대단위로 사용되고 있는 시스템들에 특장점과 소규모 샵들이 적은 인원으로도 샵을 관리할 수 있는 필수 기능들만 모아둔 플랫폼이다.

뷰티 샵의 대부분은 개인사업이기에 어느정도 규모가 있더라도 대기업처럼 전체 업무가 Process화 되어 시스템에 반영되어 있지 않다. 하지만, “EB”는 샵에서 일어나는 모든 업무를 시스템화 하여 반영하였기에 적은 비용과 노력으로도 샵을 운영 할 수 있다.

분명 “EB”는 뷰티 샵들에게 필요하고, 필수적인 시스템이기는 하나 실 사례 검증 과 마케팅이 필요하기에 고 대표는 신사동 가로수길에 100평 규모의 오프라인 뷰티 샵인 “어반부띠끄”(공유미용실)를 오픈하여 “EB” 플랫폼을 직접 적용 운영 중에 있어 시장에 눈길을 끌고 있다.

“EB” 플랫폼 과 “어반부띠끄”로 업계에 새로운 비즈니스 모델인 “SSPAS(Space Shared & Platform Apply Service)”를 선보인 보엠소프트 와 고 대표는 향후 지점 확장을 통해 “EB”플랫폼을 Advance 해 나갈 예정이며, “21년 상용화된 “EB” 패키지 판매 시작과 오픈마켓, 성형플랫폼 개발 진행, 미니 앱 “구해줘” 시리즈를 선보일 예정으로 향후 행보의 귀추가 주목된다.

