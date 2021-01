친환경차 사업 투입할 듯

[아시아경제 유제훈 기자] 현대차·기아가 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 발행을 추진한다.

22일 업계에 따르면 현대차·기아는 다음달 각기 3000억원 , 총 6000억원 규모의 ESG 채권 발행을 추진 중이다. 현대차·기아는 이를 통해 확보된 자금을 전기자동차 등 친환경 자동차 사업에 투입할 것으로 예상된다.

앞서 현대차는 오는 2025년까지 12종 이상의 전기차 모델을 출시하고 연간 56만대를 판매한다는 구상이다. 기아 역시 오는 2025년 글로벌 시장 전기차 점유율을 6.6%까지 끌어올린단 계획이다.

