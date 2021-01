영광군, 미세먼지 감축 ‘잔가지파쇄기’ 무상임대 지원

[영광=아시아경제 호남취재본부 이전성 기자] 전남 영광군(군수 김준성)은 오는 4월 30일까지 미세먼지 감축 대응으로 농기계임대사업소에서 보유 중인 ‘잔가지파쇄기’를 무상임대 지원한다고 22일 밝혔다.

이번 지원사업은 영농 부산물 소각으로 인해 발생하는 미세먼지와 산불화재 등으로 이어지는 것을 미연에 방지하고, 영농 부산물을 파쇄하여 퇴비로도 재활용하는 등 일석이조의 효과를 거둘 것으로 보인다.

잔가지파쇄기 무상임대는 지난 2010년 4월 농기계임대사업소(본소)개소이래 처음 실시하는 만큼 군민이 잔가지파쇄를 많이 활용함으로써 시대적 흐름인 ‘미세먼지 감축’이라는 환경보호에 동참하게 되는 것이다.

농기계임대사업소(3개소)에서 보유중인 잔가지파쇄기는 3종 12대이며 농업인 단체, 마을, 개인 등 지정된 기간에 누구나 무상으로 사용 할 수 있다.

농업기술센터 관계자는 “미세먼지 저감을 위해서는 영농 부산물을 소각하지 말고 퇴비로 활용함으로써 농가경영비 절감과 소각으로 인한 산불피해 방지와 미세먼지 감축에 큰 역할을 한다”고 말했다.

