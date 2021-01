송파구, 청소년 위한 ‘방구석 겨울캠프’ 개최

26~29일 위기가구 청소년 비전교실 ‘온택트 겨울캠프’ 운영...3D펜 작품만들기, 마술체험, 컬러링북 활용한 고전회화 수업

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 취약계층인 사례관리가구 청소년들의 알찬 겨울방학을 위해 26일부터 29일까지 4회에 걸쳐 온택트 청소년 비전교실 겨울캠프를 운영한다.

구는 코로나19로 인해 체험 및 활동교육의 기회가 축소된 위기가구 청소년을 대상으로 고단함을 위로하고 미래의 꿈을 키워 나갈 수 있도록 겨울방학 온라인 체험교육 프로그램을 마련했다.

‘청소년 비전교실 겨울캠프’는 ▲지구온난화를 주제로 한 인문학강의, 3D펜 작품만들기 ▲지구별 사랑을 주제로 한 인문학강의, 설맞이 윷 만들기 ▲교육마술연구센터장 홍미선 마술치료강사와 함께 마술체험 및 발표 ▲컬러링북을 활용한 고전회화, 근·현대미술 배우기 등 총 4회에 걸쳐 전문가와 쌍방으로 소통하며 진행한다.

아울러, 겨울캠프 참여자에게는 3D펜, 마술도구 등 다양한 체험 키트를 제공해 강의 집중도와 참여도를 높인다.

또, 과일바구니와 중식쿠폰을 무료 배부, 건강한 식생활을 지원할 예정이다.

이번 온택트 겨울캠프는 학교 부적응 경제적 문제 등으로 스트레스지수가 높은 위기가구 청소년들에게 폭넓은 인문학 체험과 다양한 창작활동 체험 기회를 제공, 창의성, 사회성, 의사소통능력 향상 등 건강한 자아상 확립에 기여할 것으로 기대된다.

청소년 비전교실(드림하이) 운영은 사회복지공동모금회 후원으로 잠실청소년센터와 연계, 추진하고 있으며, 연 2회(여름캠프, 겨울캠프) 운영하고 있다.

박성수 송파구청장은 “지난해 코로나19로 복지서비스 중단위기에 놓인 돌봄 취약계층에게 온택트로 복지서비스를 제공해 주민들의 참여도와 만족도가 매우 높았다”며“앞으로도 취약계층 청소년들이 건강한 자아상을 확립, 올바른 목표설정으로 꿈을 실현할 수 있도록 송파만의 차별화된 지원체계를 발굴·확대해 나가겠다”고 말했다.

