경남도의회, '정인이의 죽음'에 응답하려면 '아동학대 대응체계 강화'

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도의회 문화복지위원회가 아동학대 피해 예방을 위한 선제 대응체계를 구축할 것을 경남도에 요청했다.

경남도에 따르면, 최근 3년간 경남지역 아동학대 신고 건수는 2018년 1298건, 2019년 1528건, 2020년 1162건이다.

학대 장소와 행위자는 가정과 부모가 가장 높은 것으로 나타났다.

문화복지위원회 위원들은 "이번 '정인이의 죽음'에 대해서 우리 사회가 응답하는 길은 입양시스템 등 오작동 되고 있는 제도 문제를 자세히 들여다보고 개선책을 찾아내는 것이다"고 말했다.

이어 "도 아동학대 대응 시스템을 촘촘히 살펴보고, 공적 책임을 강화하는 한편 아이들의 안전과 권리를 보호하는데 최선을 다해달라"고 입을 모았다.

박정열 위원장은 "아동학대전담공무원 배치, 아동보호전담기구 운영, 돌봄사각지대 해소 등을 통해 아동보호 체계가 자세히 구축될 수 있도록 도는 선제적으로 대응해달라"며 "도의회 차원에서도 관련 조례를 살피고, 아동 안전과 아동학대 사각지대 해소를 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

