[AI 투자분석] 기관이 보유 비중 확대한 종목 총정리

AI투자비서 라씨로는 매일 장마감 후 외국인과 기관의 보유 비중이 확대된 종목을 분석해서 제공한다. AI라씨로가 분석한 결과, 1월20일 기관은 해성디에스(195870)를 총 주식의 1.6%인 27만6495주 순매수했고, 세코닉스(053450)를 총 주식의 2.1%인 28만2481주 순매수 한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 외국인이나 기관 순매매의 비중이 높은 경우, 이후 주가 변동에 영향을 줄 수 있기 때문에 많은 투자자들이 관련 종목에 주의를 기울인다.

이와 관련한 오늘 분석 정보는 18시 40분 업데이트 되어 기관 뿐만 아니라 외국인의 매매비중 상위 종목을 확인할 수 있다. 라씨로웹 또는 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 18시 40분,해당 정보가 나왔을 때 로그인 없이 바로 확인이 가능하며, 앱 설치 시에는 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

쎄트렉아이 쎄트렉아이 099320 | 코스닥 증권정보 현재가 67,600 전일대비 15,600 등락률 +30.00% 거래량 4,599,333 전일가 52,000 2021.01.21 15:30 장마감 관련기사 쎄트렉아이, 검색 상위 랭킹... 주가 26.35%美 최대 전기차 업체에 공급!! ‘주가급등’ 할 전기차 관련 株 수직상승 시작합니다.쎄트렉아이, 우주항공산업 테마 상승세에 28.85% ↑ close , 해성디에스 해성디에스 195870 | 코스피 증권정보 현재가 34,800 전일대비 800 등락률 +2.35% 거래량 841,647 전일가 34,000 2021.01.21 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제[클릭 e종목]"해성디에스, 차량용 리드프레임 최대 매출 기대…목표가 16%↑"해성디에스, 지난해 4분기 영업익 61억…전년比 48%↓ close , 제이콘텐트리 제이콘텐트리 036420 | 코스피 증권정보 현재가 44,150 전일대비 400 등락률 +0.91% 거래량 355,463 전일가 43,750 2021.01.21 15:30 장마감 관련기사 제이콘텐트리 "자회사 JTBC스튜디오 4000억원 규모 투자 유치"[클릭 e종목]“제이콘텐트리, 독립 스튜디오 체제 확립으로 높아진 중장기 성장성”OTT 파이 커진다… 콘텐츠株 올라탈까 close , 한국파마 한국파마 032300 | 코스닥 증권정보 현재가 66,000 전일대비 25,000 등락률 -27.47% 거래량 9,355,598 전일가 91,000 2021.01.21 15:30 장마감 관련기사 2월 백신접종 소식!! 개인 순매수 100조원 ‘이 기업’ 잡으세요!!정부가 나섰다!! ‘주가급등’ 대규모 백신 위탁생산! 관련 株 급등!!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close , LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 23,300 전일대비 2,050 등락률 +9.65% 거래량 28,035,650 전일가 21,250 2021.01.21 15:30 장마감 관련기사 LG디스플레이, 주가 2만 3200원 (9.18%)… 게시판 '북적''안 되는 건 정리, 미래엔 과감한 투자'…LG의 '선택과 집중'LG디스플레이, 이시간 주가 -0.93%.... 최근 5일 개인 236만 6508주 순매도 close

