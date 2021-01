하태경 "서울시장 野 후보 단일화, 국민의힘 후보 결정 후 최종 결선 방식"

김종인 비대위원장, 단일화 의지 확인

[아시아경제 나주석 기자] 하태경 국민의힘 의원은 야권 후보 단일화는 국민의힘 서울시장 후보가 확정된 뒤 안철수 국민의당 대표 등이 참여하는 최종 결선식으로 진행될 것으로 내다봤다. 하 의원은 김종인 국민의힘 비상대책위원장으로부터 야권 후보 단일화 의지를 확인했다는 사실도 소개했다.

21일 하 의원은 KBS라디오 '최강래의 최강시사'에 출연해 서울시장 야권 후보 단일화 문제와 관련해 "(안 대표가 야권 후보 단일화를) 받아들인다면 국민의힘 후보를 뽑고 난 뒤 최종 결선을 하는 것밖에 방법이 없다"고 말했다. 안 대표가 받아들일 가능성에 대해서는 "받아야 한다"면서 "이 방법이 전통적인 방법"이라고 했다.

하 의원은 김 위원장으로부터 야권 단일화 의지를 확인했다고 소개했다. 그는 "김 위원장은 3자에서도 (국민의힘 후보가) 이긴다. 단일화 안 할 수 있다고 하는데, 단일화는 무조건 한다"면서 "김 위원장을 만나 확인한 것"이라고 밝혔다.

양측간의 단일화 의지에도 불구하고 갈등의 자리한 배경을 두고서는 '승복 문제'가 있기 때문으로 설명했다. 하 의원은 단일화 방식을 둘러싼 갈등 상황에 대해 "승복할 것을 촉구하는 것"이라며 "경선 결과를 승복받기 위해 물밑으로 압박하는 것으로 일종의 룰(규칙) 싸움"이라고 말했다.

본질적으로 야권 후보 단일화를 둘러싼 다툼 이면에는 선거 결과에 대한 승복 문제가 자리한 것으로 본 셈이다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr