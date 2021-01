오전 11시 청와대에서 초대 공수처장 임명장 수여식…국회 인사청문 경과보고서 채택

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 21일 오전 11시 청와대 본관에서 김진욱 고위공직자범죄수사처(공수처)장에게 임명장을 전달한다.

김 처장은 21일 임명장 수여식을 계기로 3년 임기의 초대 공수처를 이끌 예정이다. 문 대통령은 정치에 입문하기 전부터 검찰개혁의 중요성을 강조한 인물이다. 검찰개혁의 제도적 상징으로 떠오른 공수처 출범을 맞아 문 대통령이 메시지를 내놓을 것으로 보인다.

한편 국회 법제사법위원회는 20일 전체회의를 열고 김 처장에 대한 인사청문 경과보고서를 채택했다.

