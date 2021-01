진주시, 그린 뉴딜 사업 등 3개 분야 24개 사업 추진

미세먼지 저감 시책 588억원 투입

국·도비 413억원 확보, 지난해 대비 4배 증가, 역대최대 규모



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 2021년 미세먼지 저감 및 대응 관리를 위해 24개 사업 분야에 사업비 588억원을 투입한다고 20일 밝혔다.

이는 지난해 대비 4배가 넘는 역대 최대수준이며 시는 올해 국비 323억원, 도비 90억원을 확보했다.

시는 수송 분야, 가정 및 사업장 분야, 시민의 건강권 관리 분야 등 3개 분야에서 다양한 사업을 추진한다.

수송 분야에는 13개 세부사업에 545억원이 편성됐다.

특히 정부의 그린 뉴딜 사업의 핵심인 그린 모빌리티 사업에 수송 분야 예산의 70%에 달하는 373억원을 대폭 투입한다.

그린 모빌리티 사업은 무공해 친환경 전기차, 수소차를 보급하는 사업이다.

올해 진주시 보급 전기차는 2046대로 최근 3년간 보급한 472대의 4배가 넘는 규모로 편성했다.

전기자동차와 함께 보급하는 수소차는 수소충전소가 완공되는 시점에 맞춰 150대를 보급할 계획이다.

가정 및 사업장 분야 사업으로 소규모 사업장 대기오염 방지시설 설치비 지원을 위해 20억원의 사업비를 투입한다.

2128세대에 대하여 가정용 보일러를 친환경 저녹스 보일러로 교체할 경우 보조금을 지원할 수 있도록 재원을 마련해 두고 있다.

시 관계자는 "매년 증가하고 있는 미세먼지는 이미 사회적 문제가 돼 시민들의 건강을 위협해 시민의 건강을 보호하기 위해서라도 미세먼지 저감 시책들을 적극적으로 발굴해 추진해 나갈 것”이라며 “시가 추진하는 미세먼지 저감 사업에 적극 참여해 주시기를 바란다”고 말했다.

한편 시는 이와 같은 보조사업을 통해 미세먼지를 줄이고자 하는 사업자에게 경제적 부담을 줄여줌으로써 미세먼지 저감을 위한 노력에 적극적으로 동참할 수 있는 기반을 마련하게 될 것이라고 전망했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr