구리가격 상승에 프리굿, 블루웨이브 수혜기업 되나

친환경을 추구하는 미국 바이든 대통령의 취임과 미국 민주당이 상하원 다수당이 되는 블루웨이브로 친환경 정책에 가속도가 붙을 예정이다.

바이든 대통령은 코로나 위기를 극복하기 위해 ‘The Green New Deal’ 정책으로 경기부양과 고용 증대를 늘릴 예정이다.

최근 글로벌 투자은행인 Jefferies의 LaFemina 애널리스트에 따르면, 2020년 재생에너지 분야의 구리 수요가 99만7000톤으로 예상되지만, 오는 2030년에는 190만톤으로 약 2배 늘어날 것이라고 발표했다.

국내 구리, 금광산 기업 프리굿의 오석민 대표는 “ 구리전기 1메가와트를 생산하기 위해서는 태양광과 육상 풍력발전인 경우는 4~6톤의 구리가 필요하고, 해상 풍력 발전의 경우엔 해저케이블의 사용으로 15톤의 구리가 필요하다” 며 “ 미국의 블루웨이브 인한 태양광, 풍력 등의 친환경 에너지의 드라이브 정책과 전기차의 구리수요 증가로 구리가격은 가파르게 상승할 것이고, 이로 인해 구리가 메인광물인 자사의 운드루나란 프로젝트의 수혜가 오랫동안 지속 될 것”이라고 전했다.

한편 최근 골드만 삭스 보고서에 따르면 원자재가 구조적인 강세장에 진입해 향후 10년간 원자재의 대세 상승을 예상하고 있는 것으로 알려졌다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr